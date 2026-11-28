Na stronie kancelarii prezydenta oraz w jej mediach społecznościwych pojawiła się informacja o tym, że rusza Akademia Prezydencka.
Polska potrzebuje dzisiaj młodych liderów, którzy będą zmieniać nasz kraj na lepsze (...). Zapraszam do udziału w Akademii Prezydenckiej - powiedział Nawrocki w nagraniu.
Jak poinformowała kancelaria prezydenta, jest to bezpłatny program edukacyjno-rozwojowy skierowany do młodych ludzi, którzy „chcą aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym, rozwijać swoje kompetencje i angażować się w działania na rzecz Polski”.
Program będzie realizowany od 28 listopada tego roku do 30 września 2027 roku.
Jego celem jest rozwijanie kompetencji przyszłych liderów w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego, naukowego, kulturalnego i sportowego. Akademia to przede wszystkim wymiar praktyczny, który przewiduje nie tylko współpracę z ekspertami przy Prezydencie RP, ale także rozwój umiejętności, możliwość pracy zespołowej i realizacji własnych projektów - podała kancelaria prezydenta.
Zgłoszenia można przesyłać do 15 grudnia. Formularz, który trzeba uzupełnić, można znaleźć na stronie Kancelarii Prezydenta RP.