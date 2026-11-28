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„Polska potrzebuje młodych liderów, którzy będą zmieniać nasz kraj na lepsze, dlatego rozpoczynamy nabór do Akademii Prezydenckiej, bezpłatnego programu edukacyjnego” - powiedział Karol Nawrocki w filmie umieszczonym na platformie X. Akademia to - jak poinformowała prezydencka kancelaria - bezpłatny program skierowany do osób w wieku 18-30 lat, „aktywnie zaangażowanych lub gotowych do zaangażowania w życie społeczne (...), gotowych rozwijać kompetencje liderów, przyszłych elit i kadr Rzeczypospolitej Polskiej”.

Na stronie kancelarii prezydenta oraz w jej mediach społecznościwych pojawiła się informacja o tym, że rusza Akademia Prezydencka.

Polska potrzebuje dzisiaj młodych liderów, którzy będą zmieniać nasz kraj na lepsze (...). Zapraszam do udziału w Akademii Prezydenckiej - powiedział Nawrocki w nagraniu.

Jak poinformowała kancelaria prezydenta, jest to bezpłatny program edukacyjno-rozwojowy skierowany do młodych ludzi, którzy „chcą aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym, rozwijać swoje kompetencje i angażować się w działania na rzecz Polski”.

Polki pójdą do Nawrockiego. Utrudnienia w Warszawie przez „Marsz kobiet na Pałac Prezydencki” W piątek 28 listopada kobiety przejdą spod Sejmu pod Pałac Prezydencki. Marsz kobiet pod Pałac dotyczy ustaw aborcyjnych czekających na decyzję Karola Nawrockiego. Sprawdź trasę i utrudnienia.

Program będzie realizowany od 28 listopada tego roku do 30 września 2027 roku.

Jego celem jest rozwijanie kompetencji przyszłych liderów w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego, naukowego, kulturalnego i sportowego. Akademia to przede wszystkim wymiar praktyczny, który przewiduje nie tylko współpracę z ekspertami przy Prezydencie RP, ale także rozwój umiejętności, możliwość pracy zespołowej i realizacji własnych projektów - podała kancelaria prezydenta.

Zgłoszenia można przesyłać do 15 grudnia. Formularz, który trzeba uzupełnić, można znaleźć na stronie Kancelarii Prezydenta RP.