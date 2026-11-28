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Premier Izraela Benjamin Netanjahu po raz pierwszy zaproponował w sobotę utworzenie rządu jedności, w którym stanowisko premiera w ramach rotacji objąłby początkowo lider opozycji i były szef sztabu armii Gadi Ajzenkot, a następnie on sam. Część ugrupowań opozycyjnych już odrzuciła tę propozycję.

Wybory parlamentarne w Izraelu z 27 października br. nie przyniosły rozstrzygnięcia. Ani blok partii skupionych wokół Netanjahu, ani blok pod przywództwem Ajzenkota nie uzyskał większości w 120-osobowym Knesecie.

Negocjacje koalicyjne prowadzone przez Ajzenkota, któremu prezydent Icchak Hercog powierzył misję sformowania rządu, nie przyniosły dotąd przełomu.

„Notoryczny oszust”. Część opozycji odrzuciła propozycję Netanjahu

Netanjahu, który od tygodni apeluje o utworzenie rządu jedności narodowej, we wpisie na platformie X po raz pierwszy zadeklarował gotowość do tymczasowego ustąpienia ze stanowiska. Nie sprecyzował jednak, jak długo Ajzenkot miałby kierować rządem. Tłumaczył, że skala zagrożeń dla bezpieczeństwa Izraela skłania go do ustępstw i zaapelował o natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji.

Z kolei jeden z liderów opozycyjnej partii Razem Jair Lapid na X nazwał Netanjahu „notorycznym oszustem, który oszukał każdego partnera i złamał każde porozumienie”. Podkreślił, że negocjacje w sprawie poszerzenia gabinetu Ajzenkota mogą się rozpocząć dopiero po jego zaprzysiężeniu.

„Dość sztuczek i trików. Netanjahu przegrał. Naszym obowiązkiem jest uszanowanie woli wyborców” – oświadczył na X przewodniczący opozycyjnej partii Demokraci Jair Golan.

Krytyka ze strony dotychczasowych koalicjantów Netanjahu

Propozycja spotkała się również z krytyką w obozie dotychczasowych koalicjantów Netanjahu. Jeden z czołowych polityków ultraortodoksyjnej partii Zjednoczony Judaizm Tory zarzucił premierowi hipokryzję i gotowość do porzucenia ugrupowań religijnych, by za wszelką cenę utrzymać swoją partię u władzy – podał portal dziennika „Israel Ha-Jom”.

Jak przypomniał portal Ynet, lider innej opozycyjnej partii Nasz Dom Izrael Awigdor Liberman już wcześniej ostrzegał, że Netanjahu może wykorzystać rozmowy o rotacji do przeciągania negocjacji koalicyjnych, a następnie doprowadzić do przedterminowych wyborów, pozostając premierem.

Stanowisko premiera rotacyjnego ustanowiono w Izraelu w 2020 r. na potrzeby porozumienia o rotacji między Netanjahu a Benim Gancem. Do rotacji ostatecznie nie doszło, ponieważ koalicja rozpadła się w wyniku sporu o budżet. Ganc oskarżał wówczas Netanjahu o celowe blokowanie jego uchwalenia, by uniknąć przekazania władzy.