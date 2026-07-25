Młodzi pojadą do Juraty. W PiS trzęsienie ziemi, prezydent organizuje spotkanie

RMF24

„Tutaj w Juracie 29 i 30 sierpnia odbędzie się wyjątkowe wydarzenie stworzone z myślą o was, młodych. To będą dwa dni pełne sportu, koncertów (...), ale przede wszystkim rozmów o przyszłości Polski. Chcę wsłuchać się w wasze pomysły, spojrzeć na świat waszymi oczami” - ogłosił Karol Nawrocki. Prezydent poinformował o swojej inicjatywie dzień po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości.

Karol Nawrocki zaprasza młodych do Juraty

W Rezydencji Prezydenta RP w Juracie 29 i 30 sierpnia odbędzie się spotkanie z młodzieżą. Będą to dwa dni pełne sportowych emocji, koncertów, atrakcji oraz niespodzianek, ale przede wszystkim rozmów o przyszłości Polski - poinformowała kancelaria prezydenta, a on sam zamieścił na platformie X nagranie, w którym zaprasza na to wydarzenie, które jest przeznaczone dla osób w wieku 18-26 lat.

„Zapisy już ruszyły! Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń za pomocą specjalnego formularza” - informuje kancelaria prezydenta. Formularz można znaleźć na stronie internetowej.

Zaproszenie dzień po politycznym trzęsieniu ziemi w PiS

Ogłoszenie inicjatywy prezydenta popieranego w kampanii przez Prawo i Sprawieliwość następuje dzień po rozłamie w partii. Prezesa Jarosława Kaczyńskiego oraz byłego premiera Mateusza Morawieckiego poróżniła kwestia działalności stowarzyszenia tego drugiego - „Rozwój Plus”.

Około 30 posłów, w tym premier Mateusz Morawiecki i politycy związani ze stowarzyszeniem „Rozwój Plus”, zrezygnowało z członkostwa w PiS po upływie terminu na złożenie oświadczeń o przynależności do partii - ogłosił wczoraj prezes Jarosław Kaczyński.

Oto „ludzie Morawieckiego". Znamy pełną listę Znane są już nazwiska wszystkich parlamentarzystów, którzy nie złożyli „lojalek” wymaganych przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. To łącznie 37 posłów należących do partii PiS, 3 posłów spoza ugrupowania, 1 senator PiS i 3 eurodeputowanych tej…

„Szokująca decyzja”. Donald Tusk o ruchu Karola Nawrockiego „Szokująca decyzja Karola Nawrockiego (...). Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach” - napisał Donald Tusk dziś o poranku. Premier skomentował w ten sposób wczorajszą decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w…