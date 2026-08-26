Po wyborach Polskę czeka chaos? Sondaż wskazuje na polityczny paraliż

RMF24

Badanie IBRIS dla „Rzeczpospolitej” pokazuje, że po wyborach parlamentarnych trudno będzie o stabilną większość w Sejmie. Wśród ugrupowań największy wzrost poparcia notuje partia Razem, która nadal jednak nie może być pewna przekroczenia progu wyborczego.

Sondaż zlecony przez dziennik został zrealizowanego przez IBRIS w dniach 21 i 22 sierpnia 2026 r. na grupie 1067 badanych. Wynika z niego, że żadna z głównych partii nie może liczyć na samodzielne rządy, a tworzenie koalicji wydaje się niezwykle trudne. Koalicja Obywatelska, choć wciąż prowadzi w sondażach, odnotowuje spadek poparcia. Na ten blok polityczny chce głosować 28,1 proc. respondentów, co oznacza spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu z końcem lipca.

Prawo i Sprawiedliwość, które przez lata dominowało na polskiej scenie politycznej, uzyskało 18,1 proc. wskazań, co stanowi niewielki wzrost o 0,8 punktu procentowego. Konfederacja, która od dłuższego czasu utrzymuje się na trzeciej pozycji, zdobyła 13,2 proc. poparcia, notując wzrost o 0,9 punktu procentowego.

Traci Braun i Lewica

Z badania wynika, że Grzegorz Braun, który jeszcze niedawno mógł liczyć na wyższe poparcie, obecnie uzyskał 8,8 proc., co oznacza spadek o 2,1 punktu procentowego. Lewica również traci – obecnie popiera ją 6,6 proc. ankietowanych, czyli o 0,4 punktu procentowego mniej niż w poprzednim badaniu. Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego uzyskał 6,4 proc. poparcia, co także oznacza spadek o 1 punkt procentowy.

Poniżej progu wyborczego znalazły się PSL (3,5 proc., wzrost o 0,7 punktu procentowego) oraz Polska 2050 (0,8 proc.), która wyraźnie traci na znaczeniu.

Wzrost Partii Razem

Najbardziej zaskakującym wynikiem są notowania Partii Razem. Ugrupowanie to odnotowało największy wzrost poparcia spośród wszystkich badanych partii – aż o 3 punkty procentowe w stosunku do lipca. Obecnie na Razem chce głosować 4,6 proc. respondentów. To wynik, który zbliża partię do przekroczenia progu wyborczego i wejścia do Sejmu.

Z odpowiedzi respondentów wynika, że frekwencja w wyborach wyniosłaby 55,8 proc.