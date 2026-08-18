Polacy rozczarowani rządami Tuska i koalicjantów? Jest nowy sondaż

RMF24

Za nieco ponad rok odbędą się kolejne wybory parlamentarne. Choć Koalicja Obywatelska prowadzi w wielu sondażach poparcia, nie jest jasne, czy będzie w stanie zbudować większość. O to, czy razem z koalicjantami zasługuje na kolejną kadencję, zapytani zostali uczestnicy najnowszego badania przeprowadzonego dla Onetu.

Donald Tusk, Marcin Kierwiński i Władysław Kosiniak-Kamysz w Sejmie (fot. Radek Pietruszka)

Donald Tusk, Marcin Kierwiński i Władysław Kosiniak-Kamysz w Sejmie (fot. Radek Pietruszka) / PAP

"Biorąc pod uwagę dotychczasowe działania rządu Donalda Tuska, czy obecna koalicja rządząca zasługuje, Pana/Pani zdaniem, na kolejną kadencję?" — tak brzmi pytanie zadane uczestnikom sondażu UCE Research dla Onetu.

Wyniki badania powinny poważnie zaniepokoić rządzących. Większość odpowiedzi jest bowiem negatywna i nie daje koalicji 15 października (nazywanej przez PiS koalicją 13 grudnia) szans na kolejne 4 lata u władzy.

Kolejnych 4 lat z obecną koalicją rządzącą zdecydowanie nie chce 31,4 proc. badanych. Odpowiedź „raczej nie” wybrało 16 proc. - w sumie mamy więc 47,4 proc. wskazań negatywnych.

Zdecydowani zwolennicy obecnej władzy stanowią zaledwie 16 proc. badanych, a odpowiedź „raczej tak wybrało 23,8 proc. - w sumie daje to 39,8 proc. wskazań pozytywnych.

12,8 proc. respondentów nie umiało jednoznacznie odpowiedzieć na zadane pytanie.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14-16.08.2026 r. metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie 1011 Polaków.