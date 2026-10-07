Obóz Tuska bez szans na większość? Nowy sondaż ucieszy prawicę

RMF24

Na kilka dni przed trzecią rocznicą wygranych wyborów koalicja 15 października ma poważny powód do zmartwień. Z najnowszego sondażu dla Wirtualnej Polski wynika, że Koalicja Obywatelska może uzyskać najwyższe poparcie, ale to partie prawicowe będą dysponować w nowym Sejmie większością.

KO wygra, ale nie może spać spokojnie?

W sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski najlepszy wynik uzyskała Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 30,6 proc. badanych. Ma sporą przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością, które popiera 18 proc. respondentów. Sondażowe podium zamyka Konfederacja z wynikiem 14,1 proc.

Z badania dla WP wynika, że do Sejmu weszłyby jeszcze: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą chce głosować 9 proc. badanych, Lewica (7,4 proc.) oraz Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego (5,7 proc.).

Które ugrupowania mogą nie przekroczyć progu wyborczego? W sondażu wynik poniżej 5 proc. uzyskały: Polskie Stronnictwo Ludowe (4,4 proc.), Razem (3,9 proc.) oraz Polska 2050 (0,5 proc.). Realizacja takiego scenariusza w przyszłorocznych wyborach oznaczałaby, że poza Sejmem znalazłyby się dwa ugrupowania współtworzące obecny rząd.

„Nie mają mocno prawicowych poglądów”. Zaskakujące słowa o wyborcach Konfederacji W Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Rafał Chwedoruk podzielił się spostrzeżeniami na temat Konfederacji i jej wyborców, które mogą być dla wielu osób mocno zaskakujące. „Funkcjonalnie to jest partia centrowa” – stwierdził politolog. „Bardzo…

Jak może wyglądać podział mandatów?

WP oprócz wyników sondażu publikuje także prognozę podziału mandatów, przygotowaną zgodnie z metodą profesora Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Koalicja Obywatelska wprowadziłaby do Sejmu 190 posłów, a Prawo i Sprawiedliwość - 103. W ławach Konfederacji zasiadłoby 77 osób.

Obóz Grzegorza Brauna miałby zgodnie z sondażem 41 reprezentantów w nowym Sejmie. To o 11 więcej niż w przypadku Lewicy (30 mandatów).

Mateusz Morawiecki - lider Rozwoju Plus i były premier (fot. Piotr Nowak) / PAP

Najmniejszy klub parlamentarny stworzyłby po wyborach Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, który może wprowadzić na Wiejską 19 posłów.

By utworzyć w Sejmie większość, a tym samym mieć szansę na stabilne rządzenie i przegłosowywanie swoich projektów, trzeba mieć poparcie ponad połowy z 460 posłów. Z sondażu wynika, że KO i Lewica miałyby razem 220 mandatów - czyli o 11 mniej od minimalnej większości.

240 mandatów, czyli dość stabilną większość, miałby blok PiS + Rozwój Plus + Konfederacja + Konfederacja Korony Polskiej. Trudno oczywiście przesądzać, czy takie rozwiązanie jest realne, biorąc pod uwagę sceptyczny stosunek Jarosława Kaczyńskiego do obu Konfederacji i rozłamowców z jego partii, którzy stworzyli Rozwój Plus.

KO wygrywa, ale odda władzę? Zaskakujące wyniki nowego sondażu Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu poparcia dla partii politycznych, przygotowanym przez Ogólnopolską Grupę Badawczą. Jej wynik nie przekłada się jednak na liczbę mandatów, która dawałaby większość w Sejmie. Co więcej, pozostałe…

Szansę na większość mogłoby dać obozowi Donalda Tuska porozumienie z Rozwojem Plus lub chociaż częścią jego posłów. To rozwiązanie nie wydaje się jednak bardzo realne, biorąc pod uwagę, że Mateusz Morawiecki od lat buduje swoją polityczną pozycję na krytyce lidera KO.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 2-4 października 2026 r. metodą łączoną CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) oraz CAWI (ankiety internetowe) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.