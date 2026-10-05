RMF24

"Jeśli Donald Tusk chce mieć realne szanse na walkę o utrzymanie władzy przez Koalicję Obywatelską, Lewicę i resztę, to najważniejsza będzie - użyję wyświechtanej formuły sprzed 15 lat - ciepła woda w kranie" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Rafał Chwedoruk - politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Komentował też zaostrzenie retoryki przez lidera Koalicji Obywatelskiej. „Donald Tusk próbuje przedstawić się jako polityk, który ma patent na wygrywanie wyborów z PiS" - sugerował ekspert.

Dlaczego Donald Tusk nie chce być już grzecznym politykiem?

Gospodarz Popołudniowej rozmowy w RMF FM Grzegorz Sroczyński pytał prof. Rafała Chwedoruka o wypowiedzi Donalda Tuska z ostatnich tygodni. Szef rządu deklarował, że nie będzie „ciotuleńką” i podkreślał, że był już grzeczny.

„Najważniejsza będzie ciepła woda w kranie”. Chwedoruk o przyszłorocznych wyborach Czas: 20:54

Ekspert sugerował, że lider Koalicji Obywatelskiej wyciągnął wnioski z przegranej walki Rafała Trzaskowskiego o prezydenturę Polski.

W czasie kampanii prezydenckiej Trzaskowski schodził z linii strzału, pokazywał swój umiar, dystans i centrowość w wielu kwestiach, co pomogło zmobilizować wokół niego, ale absolutnie nie zapobiegło mobilizacji przeciwko Koalicji Obywatelskiej. Teraz Donald Tusk próbuje rewitalizować jeden z głównych aspektów swojej legitymizacji w polskiej polityce - tłumaczył politolog. Jak wyjaśnił, chodzi o wygrywanie z PiS w wyborach.

Zdaniem prof. Chwedoruka nowej strategii Tuska sprzyja obecna sytuacja na scenie politycznej.

Prawo i Sprawiedliwość pozostanie zapewne partią numer dwa, jest jednak strategicznie osłabione. Nie ma żadnych przesłanek wskazujących na to, żeby PiS mógł dogonić nawet osłabioną i pogrążoną w różnego rodzaju kryzysach Koalicję Obywatelską. Perspektywy wzrostu Konfederacji czy Korony są z różnych powodów ograniczone - wyliczał rozmówca Grzegorza Sroczyńskiego.

Chwedoruk o „korwinizacji” PiS-u

W rozmowie pojawił się też wątek niekończących się tarć pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Rozwojem Plus Mateusza Morawieckiego. PiS zapowiedział, że chce wrócić do zryczałtowanej składki zdrowotnej dla firm jednoosobowych, czyli zmienić decyzję podjętą za czasów rządów Morawieckiego.

Kiedy dochodziło do rozłamu w PiS, wydawało się, że Jarosław Kaczyński i główny nurt tej partii będzie bardzo mocno akcentował własną tożsamość i osiągnięcia, a Mateusz Morawiecki będzie wskazywał, że należy coś robić inaczej - mówił w RMF FM prof. Rafał Chwedoruk. Jak dodał, mamy jednak do czynienia z „dziwaczną zamianą ról”.

Reformator, który odszedł z PiS-u, żądał zmian w tej partii, broni jak niepodległości dorobku PiS. Prawo i Sprawiedliwość podlega procesowi, który jeśli chodzi o aspekty ekonomiczne, jest korwinizacją, w sensie ucieczki w stronę ultraliberalizmu ekonomicznego - dodał ekspert.

Chwedoruk: Część wyborców może solidnie ziewnąć

Grzegorz Sroczyński pytał swojego gościa również o wymianę retorycznych ciosów pomiędzy prezydentem Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem. Każdy z tych polityków zarzuca adwersarzowi szkodzenie Polsce.

Część wyborców, która uczestniczyła we wszystkich wyborach w XXI wieku, może w tym momencie solidnie ziewnąć – stwierdził prof. Rafał Chwedoruk.

Ten proces trwa od 2005. Jedyna różnica jest taka, że prezes Kaczyński wsiadł do pociągu do Sulejówka, używając przedwojennej metafory dotyczącej Piłsudskiego – dodał ekspert. Zwrócił też uwagę na fakt, że brutalizacja polityki opłaca się ugrupowaniom walczącym o władzę.

Im mocniejsza nawalanka, tym bardziej rośnie w Polsce frekwencja – zauważył politolog.

Nasz system partyjny jest systemem fenomenalnym w skali globalnej. Przy bardzo wysokiej frekwencji mamy te same formacje, które wchodzą do kolejnych Sejmów – podsumował prof. Chwedoruk.

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