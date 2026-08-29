Niemal połowa Polaków zgodna ws. prezydentury Karola Nawrockiego

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Jak Polki i Polacy oceniają dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego? Okazuje się, że niemal połowa jest w tej sprawie zgodna, 49,2 proc. respondentów ocenia bowiem pozytywnie prezydenturę Karola Nawrockiego – wynika z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Z kolei przeciwnego zdania jest 38,1 proc. ankietowanych.

Prezydentura Karola Nawrockiego. Jak oceniają ją Polacy?

Ponad rok sprawowania urzędu przez Karola Nawrockiego pozytywnie oceniło łącznie 49,2 proc. respondentów – odpowiedzi „zdecydowanie dobrze” udzieliło 32,2 proc. badanych, a „raczej dobrze” – 17 proc.

Z kolei negatywnie o prezydenturze Nawrockiego wypowiedziało się łącznie 38,1 proc. ankietowanych. W tym odpowiedzi „zdecydowanie źle” udzieliło 25,4 proc. respondentów, a „raczej źle” – 12,7 proc. Niezdecydowanych pozostało 12,7 proc. badanych.

Weekend z Karolem Nawrockim w Juracie. Co kryje prezydencki kompleks? W ten weekend Karol Nawrocki organizuje w rezydencji prezydenta w Juracie dwudniowe spotkanie „Przyszłość.pl”, skierowane do osób w wieku od 18 do 26 lat. Uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z prezydentem i uczestniczyć w debatach na temat…

Preferencje wyborcze a ocena prezydentury Karola Nawrockiego

Pod względem preferencji partyjnych odpowiedzi „zdecydowanie dobrze” najczęściej udzielali wyborcy opozycji (PiS, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i Razem) – 63 proc. Z kolei „zdecydowanie źle” prezydenturę Nawrockiego oceniali przede wszystkim zwolennicy obozu rządzącego – 65 proc.

Pod względem wieku „zdecydowanie dobrze” prezydenturę Nawrockiego najczęściej oceniały osoby należące do grupy wiekowej 30-39 lat (54 proc.), a „raczej dobrze” – osoby w wieku 18-29 lat (42 proc.).

„Zdecydowanie źle” prezydenturę Nawrockiego oceniały najczęściej osoby w przedziale wiekowym 70 plus (45 proc.), odpowiedzi takiej nie udzielił zaś ani jeden ankietowany reprezentant grupy wiekowej 18-29 lat. Odpowiedź „raczej źle” była z kolei wybierana najczęściej przez osoby w wieku 40-49 lat (23 proc.).

Niepokojące słowa premiera Tuska po rozmowie z szefem NATO. „Musimy być przygotowani” „Nie możemy wykluczyć prowokacji ze strony Rosji wobec któregoś z członków NATO” – przekazał w najnowszym wpisie na platformie X premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu rozmawiał dziś z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRIS na zlecenie Wirtualnej Polski od 21 do 23 sierpnia 2026 r., metodą wywiadów internetowych (CAWI) oraz telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), na reprezentatywnej próbie 1000 osób.