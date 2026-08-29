Weekend z Karolem Nawrockim w Juracie. Co kryje prezydencki kompleks?

RMF24

W ten weekend Karol Nawrocki organizuje w rezydencji prezydenta w Juracie dwudniowe spotkanie „Przyszłość.pl”, skierowane do osób w wieku od 18 do 26 lat. Uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z prezydentem i uczestniczyć w debatach na temat przyszłości kraju. W sumie ma w nim wziąć udział ok. 800 osób.

Wieczorami uczestnicy będą mogli bawić się na koncertach. Na scenie pojawią się m.in. Skolim, Kubańczyk oraz bracia Hyuk i Hyo Lee, którzy wykonają utwory Fryderyka Chopina.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się znani eksperci i publicyści, m.in. prof. Andrzej Nowak, właściciel Wisły Kraków Jarosław Królewski, Jakub Dymek i Marcin Giełzak z podcastu „Dwie Lewe Ręce”, publicysta Kacper Kita oraz Tomasz Leśniak, szef kuchni piłkarskiej reprezentacji Polski.

Sport, samoobrona i rozmowy przy matchy

Organizatorzy przygotowali także strefę sportową z aktywnościami na plaży i wodzie, zawodami, konkursami oraz biegiem z udziałem pary prezydenckiej. Pierwsza dama Marta Nawrocka zaprosi uczestniczki na „rozmowy przy matchy” oraz zajęcia z samoobrony. W programie znalazła się również msza święta, którą odprawi ks. Jarosław Wąsowicz.

W wydarzeniu wezmą udział także ministrowie z Kancelarii Prezydenta, w tym szef Kancelarii Zbigniew Bogucki oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Tomasz Grodecki. Przedstawią oni działania prezydenta wynikające z jego konstytucyjnych prerogatyw, a rozmowy będą dotyczyć prawa, bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej.

Nawrocki jedynym takim politykiem. Dwaj ministrowie depczą mu po piętach Komu najbardziej ufają Polacy? Pozycję na czele tego sondażu utrzymuje Karol Nawrocki, który w rankingu zaufania zdobył 50,2 proc głosów. Miejsca na podium za prezydentem zajęli dwaj ministrowie rządu Donalda Tuska - wynika z badania IBRiS dla Onetu.

Prezydencka rezydencja w Juracie - kompleks ukryty wśród drzew

Warszawski Pałac Prezydencki to nie jedyna siedziba, z której korzysta głowa państwa. Kancelaria Prezydenta RP zarządza kilkoma rezydencjami w różnych częściach kraju, a każda z nich pełni podwójną funkcję – służy zarówno wypoczynkowi, jak i pracy. Ukryta wśród sosnowych lasów, tuż nad Zatoką Pucką, rezydencja Prezydenta RP w Juracie to miejsce, które od lat budzi ciekawość i wyobraźnię.

Rezydencja na Mierzei Helskiej różni się od monumentalnych siedzib kojarzonych z urzędem głowy państwa. To zespół kilku budynków, dyskretnie wkomponowanych w sosnowy las po południowej stronie półwyspu. Architektura kompleksu zapewnia komfortowy wypoczynek, ale też umożliwia pracę i przyjmowanie oficjalnych gości.

Obecny kształt rezydencji to efekt modernizacji prowadzonej w latach 1996–2003. Wcześniej w tym miejscu funkcjonował ośrodek wypoczynkowy „Mewa”, który z czasem przekształcono w całoroczną rezydencję reprezentacyjno-konferencyjną.

W skład kompleksu wchodzą dwie wille – jedna przeznaczona dla pary prezydenckiej, druga dla zaproszonych gości. To rozwiązanie pozwala oddzielić prywatną część pobytu od oficjalnej.

Kary dla szarlatanów. Prezydent złożył projekt ustawy Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował w piątek, że prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt nowelizacji przepisów, którego celem ma być skuteczniejsze ściganie osób wykorzystujących chorobę i trudną sytuację pacjentów…

Basen, korty i lądowisko

Najbardziej charakterystycznym elementem kompleksu jest budynek „Panorama” z 35-metrową wieżą widokową, powstały w 2002 roku. To nie tylko punkt widokowy, ale także część zaplecza konferencyjno-rekreacyjnego. W ostatnich latach obiekt przeszedł modernizację. Objęła m.in. przebudowę dachu i tarasu oraz poprawę efektywności energetycznej.

Podczas wizyty Krzysztofa Stanowskiego z Kanału Zero prezydent pokazał, co znajduje się na terenie ośrodka. Wśród atrakcji znalazły się m.in. prywatna plaża, basen, korty tenisowe, siłownia, willa dla gości, a nawet możliwość jazdy konnej. Sam prezydent przyznał, że czasem korzysta z koni, a po terenie ośrodka porusza się meleksem.

Potężne koszty wet prezydenta Nawrockiego? „Nie dajmy sobie wmówić” Szeroko komentowane są dziś wyliczenia resortu finansów dla „Rzeczpospolitej”, zgodnie z którymi tylko sześć wet Karola Nawrockiego może oznaczać w tym roku ponad 8 mld zł mniejszych wpływów do budżetu. Do sprawy odniósł się jeden z najbliższych…

Jurata nie tylko dla prezydenta?

Otwarcie rezydencji nie oznacza, że stanie się ona ogólnodostępną atrakcją turystyczną. To wciąż miejsce o szczególnym statusie i podwyższonych środkach bezpieczeństwa. Zmiana polegać ma na organizowaniu wydarzeń, w których udział wezmą większe grupy obywateli – pierwszym testem będzie właśnie spotkanie z młodymi ludźmi.