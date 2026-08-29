Weekend z Karolem Nawrockim w Juracie. Co kryje prezydencki kompleks?

Wieczorami uczestnicy będą mogli bawić się na koncertach. Na scenie pojawią się m.in. Skolim, Kubańczyk oraz bracia Hyuk i Hyo Lee, którzy wykonają utwory Fryderyka Chopina.
Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się znani eksperci i publicyści, m.in. prof. Andrzej Nowak, właściciel Wisły Kraków Jarosław Królewski, Jakub Dymek i Marcin Giełzak z podcastu „Dwie Lewe Ręce”, publicysta Kacper Kita oraz Tomasz Leśniak, szef kuchni piłkarskiej reprezentacji Polski.
Sport, samoobrona i rozmowy przy matchy
Organizatorzy przygotowali także strefę sportową z aktywnościami na plaży i wodzie, zawodami, konkursami oraz biegiem z udziałem pary prezydenckiej. Pierwsza dama Marta Nawrocka zaprosi uczestniczki na „rozmowy przy matchy” oraz zajęcia z samoobrony. W programie znalazła się również msza święta, którą odprawi ks. Jarosław Wąsowicz.
W wydarzeniu wezmą udział także ministrowie z Kancelarii Prezydenta, w tym szef Kancelarii Zbigniew Bogucki oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Tomasz Grodecki. Przedstawią oni działania prezydenta wynikające z jego konstytucyjnych prerogatyw, a rozmowy będą dotyczyć prawa, bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej.
Prezydencka rezydencja w Juracie - kompleks ukryty wśród drzew
Warszawski Pałac Prezydencki to nie jedyna siedziba, z której korzysta głowa państwa. Kancelaria Prezydenta RP zarządza kilkoma rezydencjami w różnych częściach kraju, a każda z nich pełni podwójną funkcję – służy zarówno wypoczynkowi, jak i pracy. Ukryta wśród sosnowych lasów, tuż nad Zatoką Pucką, rezydencja Prezydenta RP w Juracie to miejsce, które od lat budzi ciekawość i wyobraźnię.
Rezydencja na Mierzei Helskiej różni się od monumentalnych siedzib kojarzonych z urzędem głowy państwa. To zespół kilku budynków, dyskretnie wkomponowanych w sosnowy las po południowej stronie półwyspu. Architektura kompleksu zapewnia komfortowy wypoczynek, ale też umożliwia pracę i przyjmowanie oficjalnych gości.
Obecny kształt rezydencji to efekt modernizacji prowadzonej w latach 1996–2003. Wcześniej w tym miejscu funkcjonował ośrodek wypoczynkowy „Mewa”, który z czasem przekształcono w całoroczną rezydencję reprezentacyjno-konferencyjną.
W skład kompleksu wchodzą dwie wille – jedna przeznaczona dla pary prezydenckiej, druga dla zaproszonych gości. To rozwiązanie pozwala oddzielić prywatną część pobytu od oficjalnej.
Basen, korty i lądowisko
Najbardziej charakterystycznym elementem kompleksu jest budynek „Panorama” z 35-metrową wieżą widokową, powstały w 2002 roku. To nie tylko punkt widokowy, ale także część zaplecza konferencyjno-rekreacyjnego. W ostatnich latach obiekt przeszedł modernizację. Objęła m.in. przebudowę dachu i tarasu oraz poprawę efektywności energetycznej.
Podczas wizyty Krzysztofa Stanowskiego z Kanału Zero prezydent pokazał, co znajduje się na terenie ośrodka. Wśród atrakcji znalazły się m.in. prywatna plaża, basen, korty tenisowe, siłownia, willa dla gości, a nawet możliwość jazdy konnej. Sam prezydent przyznał, że czasem korzysta z koni, a po terenie ośrodka porusza się meleksem.
Jurata nie tylko dla prezydenta?
Otwarcie rezydencji nie oznacza, że stanie się ona ogólnodostępną atrakcją turystyczną. To wciąż miejsce o szczególnym statusie i podwyższonych środkach bezpieczeństwa. Zmiana polegać ma na organizowaniu wydarzeń, w których udział wezmą większe grupy obywateli – pierwszym testem będzie właśnie spotkanie z młodymi ludźmi.