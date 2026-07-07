Żurek szykuje pismo do ICE. Chodzi o pobyt Ziobry w USA

RMF24

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział interwencję u amerykańskich służb imigracyjnych (ICE) w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Były szef resortu sprawiedliwości, podejrzany o liczne przestępstwa w związku z Funduszem Sprawiedliwości, przebywa za oceanem bez ważnych dokumentów. Tymczasem polska prokuratura przygotowuje wniosek ekstradycyjny.

Polska zapyta USA o pobyt Ziobry

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek oficjalnie zapowiedział skierowanie pisma do amerykańskiej służby imigracyjnej ICE (Immigration and Customs Enforcement). Celem jest uzyskanie informacji, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Ziobro nie posiada już ważnych dokumentów podróży ani statusu uchodźcy, który wcześniej przyznały mu Węgry.

Węgierskie władze po zmianie rządu cofnęły ochronę międzynarodową zarówno Ziobrze, jak i jego żonie i Marcinowi Romanowskiemu, który również jest podejrzewany o przestępstwa związane z Funduszem Sprawiedliwości.

Ekstradycja coraz bliżej? Prokuratura działa

W ubiegłym tygodniu warszawski sąd okręgowy podtrzymał decyzję o tymczasowym areszcie dla Zbigniewa Ziobry. Prokuratura, prowadząca śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, zapowiedziała, że wniosek o ekstradycję do Stanów Zjednoczonych zostanie przygotowany niezwłocznie po otrzymaniu uzasadnienia sądowego.

Prokurator generalny Waldemar Żurek podkreślił dziś na antenie TVN24, że dokumentacja musi być sporządzona w sposób niebudzący wątpliwości amerykańskiego sądu federalnego. Chodzi o to, by nie pozostawić żadnych formalnych luk, które mogłyby opóźnić lub uniemożliwić wydanie Ziobry Polsce.

Ziobro bez dokumentów, ale z wizą medialną

Zbigniew Ziobro przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech wraz z żoną, potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Według ustaleń prokuratury, do USA wyleciał z Mediolanu, posługując się wizą „członka zagranicznych mediów”. W Stanach Zjednoczonych miał podjąć pracę jako komentator polityczny w TV Republika.

Tymczasem polskie władze podkreślają, że Ziobro nie posiada już ważnych dokumentów podróży, a jego status pobytowy w USA budzi poważne wątpliwości. Stąd decyzja o skierowaniu oficjalnego zapytania do amerykańskich służb imigracyjnych.

Romanowski też na celowniku

Oprócz Ziobry, w sprawie Funduszu Sprawiedliwości podejrzany jest także były wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Marcin Romanowski. On również utracił status uchodźcy na Węgrzech, a za jego osobą wydano Europejski Nakaz Aresztowania. Polskie służby próbują ustalić miejsce jego pobytu – według ostatnich informacji, Romanowski opuścił Budapeszt i mógł przebywać w Serbii lub Chorwacji.

Minister Żurek prowadzi rozmowy z prokuratorami generalnymi krajów regionu, by ustalić, czy Romanowski nie ukrywa się na ich terytorium.

Zarzuty i skala śledztwa

Zbigniew Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw, w tym wydawanie poleceń łamania prawa, manipulowanie konkursami oraz przyznawanie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości nieuprawnionym podmiotom. Podobne zarzuty dotyczą Marcina Romanowskiego.

Węgierskie władze, po zmianie rządu, jednoznacznie zadeklarowały, że nie będą udzielać schronienia osobom poszukiwanym przez wymiar sprawiedliwości innych krajów. Nowy premier Peter Magyar podkreślił, że Węgry nie zamierzają być „wysypiskiem dla przestępców”.