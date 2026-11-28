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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało dziś, że obowiązywanie tzw. strefy buforowej przy granicy z Białorusią od poniedziałku zostanie przedłużone o kolejne 90 dni - na grudzień, styczeń oraz luty. Będzie to już 10. przedłużenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Białorusią.

Zagrożenia „wciąż realne”

MSWiA opublikowało komunikat dotyczący tego, że minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie przedłużające obowiązywanie strefy buforowej od 30 listopada 2026 roku do 27 lutego 2027 roku.

Rozporządzenie w sprawie przedłużenia zakazu zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Według autorów dokumentu zasadność przedłużenia zakazu „wynika z faktu wciąż realnych zagrożeń na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej, związanych z presją migracyjną”.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia podkreślono, że zjawisko to utrzymuje się z różną intensywnością od połowy 2021 roku i dotyczy cudzoziemców z tzw. państw wysokiego ryzyka migracyjnego, którzy nielegalnie próbują przekroczyć granicę białorusko-polską.

Z uzasadnienia wynika ponadto, że od początku roku do 8 listopada na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej odnotowano 482 próby przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom.

Nielegalni migranci przerzucani byli z Białorusi do RP w sposób zorganizowany. Działaniom tym, akceptowanym i wspieranym przez służby białoruskie, często towarzyszyła agresja ze strony cudzoziemców – podano.

Podkreślono, że od początku roku do 27 października w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej wystawiono 13 mandatów karnych za przebywanie w obszarze objętym zakazem, skierowano dwa wnioski do sądu o ukaranie za takie wykroczenie oraz w 141 przypadkach pouczono osoby o zakazie przebywania na obszarze objętym zakazem.

Obszar objęty zakazem się nie zmieni

Na przeważającej długości zakaz obejmuje pas 200 m od granicy na większości odcinka – 59,24 km, ok. 2 km w rejonie rezerwatów przyrody – 15,26 km i ok. 4 km w głąb kraju na odcinku 3,79 km w rejonie podmokłym.

Strefa co do zasady nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych – ograniczenia mają być jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów czy innych podmiotów prowadzących działalność zawodową.

3 mld zł zainwestowano w rozbudowę różnego rodzaju umocnień

W komunikacie ministerstwa podkreślono, że rząd zainwestował blisko 3 mld zł w m.in. wzmocnienie zapory fizycznej i stworzenie elektronicznej, w tym budowę drugiej linii zapory, wież obserwacyjnych oraz utwardzonej drogi biegnącej wzdłuż zapory. Powstał również nowoczesny system wykrywania dronów.

Według resortu, obowiązywanie strefy buforowej wspiera też pracę służb, ułatwiając prowadzenie działań i znacznie utrudniając nielegalnym migrantom przeniknięcie przez granicę.

Został również przedłużony okres, w którym ogranicza się prawo do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią, eliminując w ten sposób nadużycia systemu, których dopuszczali się migranci, wykorzystywani instrumentalnie przez reżimy w Mińsku i Moskwie – czytamy w komunikacie.

Zakaz obowiązuje od 13 czerwca 2024 roku i dotyczy tej części woj. podlaskiego, która przylega do granicy z Białorusią – zewnętrznej granicy strefy Schengen.