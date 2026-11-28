RMF24

Mieszkańcy Gdańska muszą dziś radzić sobie bez ogrzewania i ciepłej wody. Wszystko przez poważną awarię ciepłociągu, która sparaliżowała dostawy do 120 budynków na Morenie i w Pieckach-Migowie. Służby techniczne pracują nad usunięciem usterki, ale na powrót ciepła trzeba będzie poczekać do wieczora.

W sobotni poranek mieszkańcy gdańskich dzielnic Morena i Piecki-Migowo zostali pozbawieni dostępu do ogrzewania oraz ciepłej wody. Powodem jest poważna awaria ciepłociągu, do której doszło, gdy z jednej ze studzienek zaczęła wybijać gorąca woda z sieci ciepłowniczej.

Służby techniczne natychmiast przystąpiły do zabezpieczenia infrastruktury i usuwania usterki, co wymusiło odcięcie od dostaw ciepła aż 147 budynków.

Jak poinformowała rzeczniczka Grupy GPEC, dzięki szybkim działaniom udało się ograniczyć zakres wyłączeń do 120 budynków. Niestety, nie ma możliwości dalszego zawężenia obszaru objętego awarią i wszyscy mieszkańcy tych obiektów muszą liczyć się z brakiem ogrzewania oraz ciepłej wody do czasu zakończenia naprawy.

Prace technologiczne mają potrwać do około godziny 16:00. Jednak przedstawiciele spółki podkreślają, że trudno dokładnie przewidzieć, ile czasu zajmie ponowne napełnianie sieci wodą po usunięciu awarii.