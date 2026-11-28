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Co najmniej 17 osób zginęło w sobotnim nalocie sił zbrojnych Mjanmy na miejscowość Mobye we wschodniej części kraju – podała agencja AFP, powołując się na świadka uczestniczącego w akcji ratunkowej. Zbombardowany został dom, w którym odbywało się wesele.

Zbombardowany dom, w którym odbywało się wesele (fot. STR)

Zbombardowany dom, w którym odbywało się wesele (fot. STR) / AFP/East News

Na zdjęciach wykonanych po ataku widać sześć ciał. Świadek, z którym rozmawiała AFP, przekazał jednak, że podczas akcji ratunkowej znalazł 17 ofiar.

Słyszałem odgłos samolotu bardzo blisko, ale nie sądziłem, że zbombardują nasz obszar. Wróciłem do domu i usłyszałem eksplozję. Zobaczyłem gęsty dym w miejscu, gdzie nastąpił nalot – relacjonował.

Agencja AFP zaznaczyła, że na tym etapie nie mogła niezależnie zweryfikować zdjęć ani relacji świadka.

Mobye leży niedaleko granicy Mjanmy z Tajlandią. Miejscowość jest kontrolowana przez armię, ale w okolicznych wsiach działają siły opozycyjne.

W kraju od 2021 roku trwa wojna domowa. Konflikt wybuchł po wojskowym zamachu stanu, w wyniku którego od władzy odsunięto noblistkę Aung San Suu Kyi. Przeciwko wojskowym władzom walczą działacze prodemokratyczni oraz zbrojne ugrupowania mniejszości etnicznych.

Według organizacji ACLED, monitorującej konflikty zbrojne, od wojskowego przewrotu z 2021 roku w Mjanmie zginęło już ponad 100 tys. osób.