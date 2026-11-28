RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem oraz zamieciami śnieżnymi dla południowych regionów Polski. W najbliższych dniach mieszkańcy czterech województw muszą przygotować się na wyjątkowo trudne warunki pogodowe.

IMGW ostrzega przed silnym mrozem i zamieciami śnieżnymi, które już od sobotniego wieczoru mają nawiedzić południową część kraju. Alerty pierwszego stopnia obejmują południowe powiaty województw podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego.

Najniższe temperatury prognozowane są w nocy - miejscami słupki rtęci mogą spaść nawet do -17 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia będą obowiązywać od soboty, 28 listopada, od godziny 20:00 i potrwają najpóźniej do poniedziałku, 30 listopada, do godziny 8:00. W tym czasie temperatura minimalna w nocy wyniesie od -17 st. C do -15 st. C, natomiast w ciągu dnia nie przekroczy -2 st. C, utrzymując się w przedziale od -6 st. C do -2 st. C.

Dodatkowym utrudnieniem będzie wiatr wiejący ze średnią prędkością od 10 do 20 km/h.

Szczególnie trudna sytuacja zapowiadana jest dla południowej części Podkarpacia, gdzie oprócz silnych mrozów mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne. Według prognoz, od soboty od godziny 18:00 do niedzieli do godziny 7:00, wiatr ze wschodu i północnego wschodu może osiągać w porywach nawet do 55 km/h, powodując intensywne zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenia meteorologiczne rys. IMGW / materiały udostępnione

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia oznaczają możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą prowadzić do strat materialnych oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.