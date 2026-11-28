RMF24

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wprowadzającą nowe progi podatkowe oraz zmiany w podatku CIT. Rzecznik rządu Adam Szłapka ostrzega, że jeśli Sejm nie odrzuci weta, Polacy nie doczekają się korzystnych zmian w podatkach do 2027 roku.

W piątek prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że nie podpisze ustawy o zmianach w podatkach dochodowych.

Szanowni państwo, ta ustawa dzieli obywateli. Niewielu daje, większości odbiera. Wybranej wąskiej grupie obniża podatki, a przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników podnosi obciążenia, pomija większość pracujących i płacących daniny oraz została przygotowana i uchwalona w sposób budzący zasadnicze zastrzeżenia. Dlatego nie podpiszę tej ustawy – podkreślił w swoim wystąpieniu wideo opublikowanym na platformie X.

Decyzja prezydenta oznacza, że planowane zmiany w podatkach, które miały wejść w życie już w przyszłym roku, stoją pod znakiem zapytania. Ustawa przewidywała m.in. podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł oraz wprowadzenie nowego progu ze stawką 24 proc. dla dochodów od 130 do 150 tys. zł. Osoby zarabiające powyżej 150 tys. zł nadal miałyby płacić 32 proc. podatku.

Rząd krytykuje decyzję prezydenta

Zastrzeżeń prezydenta de facto nie ma. Argumentacja (Karola Nawrockiego) jest po prostu nieprawdziwa. Sejm ma szansę głosować odrzucenie tego weta, natomiast jest listopad, już na przyszły rok, na 2027 rok takiej zmiany, jeżeli to weto nie zostanie odrzucone, po prostu nie będzie. Prezydent pozbawia miliony Polaków wyższych środków „na rękę”. Po prostu zabiera Polakom nawet 3,5 tys. zł – skomentował w sobotę rzecznik rządku Adam Szłapka.

Szłapka podkreślił, że decyzja prezydenta może pozbawić Polaków realnych korzyści finansowych, a także utrudnić wprowadzenie zmian w podatkach przez najbliższe lata. To są błędne decyzje prezydenta, które Polacy coraz bardziej krytycznie oceniają. Jak on chce się wyzłośliwiać na Polakach, to uważam, że jest to po prostu błąd – dodał rzecznik rządu.

Kiedy Sejm zdecyduje o losie ustawy?

Nie jest jeszcze pewne, czy i kiedy Sejm zajmie się głosowaniem nad odrzuceniem prezydenckiego weta. Adam Szłapka wyjaśnił, że decyzja w tej sprawie należy do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Czasu jest jednak coraz mniej – zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, zmiany negatywne dla podatników muszą być ogłoszone najpóźniej w ostatnim dniu listopada, by mogły wejść w życie od nowego roku. W przeciwnym razie mogą zostać uznane za niekonstytucyjne.

Szczegóły zawetowanej ustawy

Projekt ustawy zakładał szereg zmian w systemie podatkowym. Oprócz nowych progów podatkowych i podwyższenia stawki daniny solidarnościowej z 4 do 5 proc. dla najbogatszych, przewidywał także wzrost podatku CIT dla dużych firm – z 19 do 22 proc. Zmniejszony miał zostać również limit przychodów uprawniających do opodatkowania ryczałtem – z 2 mln euro do 250 tys. euro.

Według szacunków, ustawa miała w przyszłym roku zwiększyć dochody sektora finansów publicznych o 2,64 mld zł. Największym beneficjentem miał być Narodowy Fundusz Zdrowia, który zyskałby prawie 2,2 mld zł. W perspektywie 10 lat dochody sektora miały wzrosnąć o ponad 50,7 mld zł, choć budżet państwa straciłby w tym czasie prawie 33,5 mld zł. Zyskać miały natomiast samorządy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Zawetowana ustawa miała przynieść korzyści przede wszystkim osobom o średnich i wyższych dochodach, podnosząc pierwszy próg podatkowy i wprowadzając nowy, pośredni próg. Najbogatsi mieli zapłacić wyższą daninę solidarnościową, a duże firmy – wyższy CIT. Zmiany miały również ograniczyć możliwość korzystania z ryczałtu przez przedsiębiorców o wyższych przychodach.