Afera Zondacrypto. Żurek informuje o „istotnym przełomie w śledztwie”

RMF24

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o „istotnym przełomie” w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalutowej Zondacrypto. Prokuratura bada m.in. przepływy finansowe związane z fundacjami Zbigniewa Ziobry i Przemysława Wiplera, Telewizją Republiką, konferencją CPAC oraz prezesem PKOl Radosławem Piesiewiczem. Śledczy sprawdzają także wątki dotyczące osób pomagających zbiegłemu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu.

Waldemar Żurek opublikował we wtorek oświadczenie dotyczące śledztwa w sprawie Zondacrypto, w którym przekazał, że w ostatnich miesiącach doszło do istotnego przełomu.

„Postępowanie w sprawie Zondacrypto ma charakter dynamiczny - pozyskiwane są nowe dowody, przeprowadzane kolejne czynności procesowe, a w ich wyniku dokonywane są nowe ustalenia, istotne dla pełnego wyjaśnienia okoliczności sprawy” - przekazał Żurek.

Jak wynika z oświadczenia, śledztwo ZondaCrypto połączone zostało ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka w 2022 roku, założyciela giełdy BitBay.

„W obu postępowaniach badane są okoliczności związane z założeniem i działalnością giełdy kryptowalutowej BitBay (następnie Zondacrypto), które mogą mieć znaczenie dla dokonania ustaleń dotyczących zaginięcia Sylwestra Suszka” - poinformował prokurator generalny.

Śledczy nie zamierzają na obecnym etapie ujawniać szczegółów prowadzonych czynności. „Ze względu na dobro prowadzonego postępowania oraz tajemnicę śledztwa na obecnym etapie nie jest możliwe ujawnienie wszystkich informacji dotyczących charakteru podejmowanych czynności procesowych, które budzą zainteresowanie opinii publicznej, a w szczególności ich treści” - napisał Żurek.

Prokuratura bada finansowanie fundacji Ziobry i Wiplera

Prokuratura, na podstawie zabezpieczonych dowodów, sprawdza, czy mogło dojść do przestępstw związanych z finansowaniem przez Zondacrypto kilku podmiotów. W tym kontekście wymienia:

fundację byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry,

fundację Przemysława Wiplera oraz inne osoby z nim współdziałające, w związku z procesem legislacyjnym dotyczącym rynku kryptowalut,

Telewizję Republikę oraz jej prezesa Tomasza Sakiewicza,

konferencję środowisk konserwatywnych CPAC,

ewentualną korzyść majątkową przekazaną Radosławowi Piesiewiczowi, prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego,

działania podejmowane przez osoby pomagające zbiegłemu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu.

Prokuratura zastrzega jednocześnie, że samo weryfikowanie tych informacji nie przesądza, że doszło do popełnienia przestępstwa.

Wątek Radosława Piesiewicza

W oświadczeniu pojawia się także sprawa prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Prokuratura wymienia „ewentualną korzyść majątkową przekazaną Radosławowi Piesiewiczowi” jako jeden z wątków, które są obecnie badane.

To istotna informacja w kontekście wcześniejszych doniesień dotyczących relacji Piesiewicza z prezesem ZondaCrypto Przemysławem Kralem. Według ustaleń Wirtualnej Polski Kral przekazał Piesiewiczowi zegarek Patek Philippe wart około 40 tys. euro. Prezes PKOl potwierdził otrzymanie zegarka, ale stwierdził, że zapłacił za niego gotówką.

„Priorytetem śledztwa na obecnym etapie jest zabezpieczenie maksymalnie wysokich środków, które mogą pochodzić z przestępstwa, by w przyszłości osoby pokrzywdzone mogły uzyskać stosowne zadośćuczynienia lub odszkodowania i odzyskać środki, które straciły” - przekazał.

Giertych: Kral przekazał prokuraturze „ogromny majątek”

Do sprawy odniósł się również Roman Giertych, który poinformował w mediach społecznościowych, że od maja jest obrońcą Przemysława Krala i przekazał informacje dotyczące majątku jego klienta: