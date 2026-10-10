Premier zwołuje odprawę ws. przemocy w szkołach i dezinformacji

RMF24

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Odprawa premiera z udziałem szefów kilku resortów i przedstawicieli służb odbędzie się w niedzielę rano. W serwisie X poinformował o tym rzecznik rządu Adam Szłapka. Ma ona związek z aktami przemocy w szkołach i falą dezinformacji.

Premier Donald Tusk zwołał odprawę na niedzielę, na godzinę 8:30.

Oprócz szefa rządu obecni będą szefowie resortów: edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz koordynator służb specjalnych.

W odprawie wezmą udział również przedstawiciele służb – przekazał Adam Szłapka.

Odprawa ma związek z aktami przemocy w szkołach i falą dezinformacji.

Seria niebezpiecznych incydentów

W ostatnich dniach na Mazowszu mieliśmy do czynienia z serią niebezpiecznych incydentów z udziałem bardzo młodych osób.

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach 15-latek zaatakował trzy osoby , w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła.

, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób , w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Miał również plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty.

, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Miał również plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty. Policjanci udaremnili też prawdopodobny atak w szkole w Sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który groził, że „zrobi coś złego”, usłyszał zarzuty i został aresztowany na dwa miesiące.

Ze względu na te zdarzenia w piątek mazowieckie szkoły i przedszkola zostały objęte dodatkowym monitoringiem przez policję wspieraną przez straże miejskie.

W sobotę rano policja poinformowała na portalu X, że na terenie całej Polski trwają działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych.

Kolejny incydent z użyciem noża. Nastolatki zaatakowane w szkole w Warszawie Kolejny dramatyczny incydent z użyciem noża w polskiej szkole. Przed placówką przy ul. Mińskiej w Warszawie 21-letnia kobieta zaatakowała dwie nastolatki. Obie poszkodowane trafiły do szpitala.

Do godziny 6 rano odnotowano 231 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.

Dotychczas skontrolowanych zostało blisko 50 tys. placówek i zatrzymano 76 osób.

Podkom. Iwona Kijowska z Zespołu Prasowego Komendy Głównej Policji poinformowała w sobotę w rozmowie z PAP, że patrole policji wrócą w poniedziałek do szkół i będą tam obecne do odwołania.