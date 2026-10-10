Premier zwołuje odprawę ws. przemocy w szkołach i dezinformacji

Premier Donald Tusk zwołał odprawę na niedzielę, na godzinę 8:30.
Oprócz szefa rządu obecni będą szefowie resortów: edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz koordynator służb specjalnych.
W odprawie wezmą udział również przedstawiciele służb – przekazał Adam Szłapka.
Odprawa ma związek z aktami przemocy w szkołach i falą dezinformacji.
Seria niebezpiecznych incydentów
W ostatnich dniach na Mazowszu mieliśmy do czynienia z serią niebezpiecznych incydentów z udziałem bardzo młodych osób.
- W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach 15-latek zaatakował trzy osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła.
- Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Miał również plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty.
- Policjanci udaremnili też prawdopodobny atak w szkole w Sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który groził, że „zrobi coś złego”, usłyszał zarzuty i został aresztowany na dwa miesiące.
Ze względu na te zdarzenia w piątek mazowieckie szkoły i przedszkola zostały objęte dodatkowym monitoringiem przez policję wspieraną przez straże miejskie.
W sobotę rano policja poinformowała na portalu X, że na terenie całej Polski trwają działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych.
Do godziny 6 rano odnotowano 231 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.
Dotychczas skontrolowanych zostało blisko 50 tys. placówek i zatrzymano 76 osób.
Podkom. Iwona Kijowska z Zespołu Prasowego Komendy Głównej Policji poinformowała w sobotę w rozmowie z PAP, że patrole policji wrócą w poniedziałek do szkół i będą tam obecne do odwołania.