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Dziś w nocy jedna osoba zginęła, a trzy – w tym dziecko – zostały ranne w wyniku rosyjskich ataków na miasto Zaporoże oraz obwód zaporoski w południowo-wschodniej części Ukrainy. Łącznie w ciągu ostatniej doby Rosjanie przeprowadzili 728 uderzeń na 50 miejscowości w obwodzie zaporoskim.

Nocne ataki na Ukrainę

Iwan Fedorow, szef zaporoskiej obwodowej administracji wojskowej, poinformował po godz. 4:30 w nocy czasu polskiego na Telegramie, że Rosjanie zaatakowali obwód zaporoski bombami szybującymi KAB. Nie żyje kobieta. Trzy osoby zostały poszkodowane, w tym dziecko wydobyte spod gruzów.

Budynek mieszkalny uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku na Zaporoże w Ukrainie, 29.11.2026, fot. Zaporoska Obwodowa Administracja Państwowa / materiały udostępnione

Tej nocy Rosja uderzyła także w Odessę. Jak poinformował szef wojskowej administracji Odessy Serhij Łysak, którego cytuje Ukraińska Prawda, w wyniku ataku uszkodzeniu uległ jeden z wieżowców, a wiele osób zostało rannych. Według wstępnych informacji są też ofiary śmiertelne.