Wężownik (Ophiuchus) – kim jest 13. znak zodiaku?
Wężownik to postać, która według niektórych astrologów powinna być uwzględniana w horoskopach jako trzynasty znak zodiaku. Osoby urodzone między 29 listopada a 17 grudnia (w zależności od przyjętej wersji dat) mogłyby identyfikować się właśnie z tym znakiem. Konstelacja Wężownika przedstawia mężczyznę trzymającego węża i symbolizuje postać Asklepiosa – greckiego boga medycyny i syna Apollina, znanego z niezwykłych zdolności leczniczych oraz rozległej wiedzy.
Chociaż Ophiuchus jest jednym z 88 oficjalnych gwiazdozbiorów uznawanych przez astronomów, astrologia tradycyjnie ogranicza się do dwunastu znaków. Wynika to z historycznych decyzji starożytnych Babilończyków, którzy podzielili ekliptykę na równe 12 części, pomijając Wężownika, by dopasować system do 12-miesięcznego kalendarza.
Historia Wężownika w astrologii – dlaczego Babilończycy go pominęli?
Kwestia Wężownika budzi liczne kontrowersje zarówno wśród astrologów, jak i entuzjastów tej dziedziny. Mimo że ekliptyka – czyli pozorna droga Słońca po niebie – przecina aż trzynaście gwiazdozbiorów, astrologia na przestrzeni wieków opierała się na dwunastce. Decyzja o pominięciu Wężownika była świadoma i miała na celu utrzymanie spójności z kalendarzem rocznym.
W ostatnich latach temat zyskał na popularności, szczególnie po publikacjach naukowych wskazujących, że Słońce faktycznie przechodzi przez Wężownika. Propozycja uwzględnienia trzynastego znaku wywołała żywe dyskusje w środowisku astrologicznym, jednak większość praktyków pozostaje wierna tradycyjnemu podziałowi, argumentując, że zmiana wymagałaby gruntownej przebudowy całego systemu astrologicznego.
Nowe daty znaków zodiaku z Wężownikiem – sprawdź swój znak
Jeśli przyjąć obecność Wężownika w zodiaku, daty poszczególnych znaków uległyby znaczącym przesunięciom. Oto jak wyglądałby nowy układ znaków według propozycji uwzględniających Ophiuchusa:
- Koziorożec: 20 stycznia – 16 lutego
- Wodnik: 16 lutego – 11 marca
- Ryby: 11 marca – 18 kwietnia
- Baran: 18 kwietnia – 13 maja
- Byk: 13 maja – 21 czerwca
- Bliźnięta: 21 czerwca – 20 lipca
- Rak: 20 lipca – 10 sierpnia
- Lew: 10 sierpnia – 16 września
- Panna: 16 września – 10 października
- Waga: 10 października – 4 listopada
- Skorpion: 4 listopada – 29 listopada
- Wężownik: 29 listopada – 17 grudnia
- Strzelec: 17 grudnia – 20 stycznia
W praktyce oznacza to, że osoby urodzone na przełomie listopada i grudnia mogłyby zostać zaliczone do zupełnie nowego znaku, a daty wszystkich pozostałych znaków również uległyby zmianie. Dla wielu osób przyzwyczajonych do tradycyjnych dat horoskopów taki podział może być dużym zaskoczeniem.
Astronomia a astrologia – czy Wężownik to oficjalny znak zodiaku?
Astrologia i astronomia to dwie odrębne dziedziny. Astronomia, jako nauka, uznaje istnienie konstelacji Wężownika, przez którą przebiega ekliptyka, jednak nie zajmuje się interpretacją wpływu gwiazd na ludzkie życie. Astrologia natomiast, opiera się na symbolice i tradycji, ignorując Wężownika ze względów praktycznych i historycznych.
Wprowadzenie trzynastego znaku wymagałoby nie tylko zmiany dat, ale także przedefiniowania cech i charakterystyk wszystkich znaków zodiaku. Większość astrologów pozostaje przy klasycznym podziale, argumentując, że obecny system jest spójny i głęboko zakorzeniony w kulturze.
Znak zodiaku Wężownik – cechy charakteru i symbolika
Wężownik w mitologii greckiej to bóg medycyny Asklepios, który potrafił leczyć i przywracać życie. Symbol ten wiąże się z mądrością, uzdrawianiem i poszukiwaniem wiedzy. Osoby utożsamiające się z tym znakiem często opisuje się jako charyzmatyczne, inteligentne i pełne pasji.
Chociaż oficjalnie Wężownik nie jest uznawany przez większość astrologów, coraz więcej osób interesuje się jego symboliką i znaczeniem. Zainteresowanie to wynika z potrzeby odkrywania nowych aspektów własnej osobowości oraz chęci poszerzania wiedzy o zodiaku.