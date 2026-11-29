RMF24

Niedzielne rozmowy premiera Izraela Benjamina Netanjahu z jego politycznym rywalem Gadim Ajzenkotem w sprawie utworzenia rządu jedności narodowej nie przyniosły przełomu. Jak poinformował izraelski portal Walla, ze względu na rozbieżności w kluczowych kwestiach postanowiono nie kontynuować negocjacji obu ugrupowań.

W Izraelu bez przełomu

Ajzenkot podkreślił, że pozostaje lojalny wobec partnerów ze swojego bloku – podał serwis Walla. Portal przekazał również, że przedstawiciele partii Netanjahu, Likudu, oskarżyli Ajzenkota o storpedowanie wysiłków na rzecz utworzenia rządu jedności narodowej i dążenie do powołania gabinetu „kontrolowanego przez zwolenników terroryzmu”, co odnosi się do partii arabskich.

Spotkanie odbyło się dzień po nieoczekiwanej propozycji Netanjahu, który oświadczył, że jest gotów pozwolić swojemu rywalowi, by w ten w ramach rotacji jako pierwszy sprawował urząd premiera. Zmiana stanowiska u Netanjahu, który do tej pory zawsze odrzucał taką możliwość, nastąpiła na tydzień przed upływem terminu wyznaczonego Ajzenkotowi na utworzenie koalicji rządowej po wyborach parlamentarnych z 27 października, w których żaden z bloków nie uzyskał większości.

Trudne powyborcze negocjacje

W ostatnich dniach Ajzenkot poczynił postępy w rozmowach z partią ultraortodoksyjną Zjednoczony Judaizm Tory i partią reprezentującą mniejszość arabską Raam, aby utworzyć rząd bez Netanjahu i jego skrajnie prawicowych sojuszników. Wyraził przekonanie, że wkrótce uda mu się przedstawić skład gabinetu.

Jak zauważa jednak agencja AFP, rozmowy toczą się w atmosferze głębokiej nieufności, a Ajzenkot zarzuca swojemu rywalowi, że gra na czas, aby doprowadzić do fiaska negocjacji. Obaj politycy są ponadto podzieleni w kluczowych kwestiach, w tym w sprawie powołania niezależnej komisji śledczej ds. ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. oraz losu kluczowej reformy sądownictwa.

Propozycja Netanjahu podzieliła scenę polityczną

W sobotę wieczorem, po zakończeniu szabatu, Netanjahu napisał na platformie X, że „chce wykazać się odpowiedzialnością”, „zgadzając się, by Gadi Ajzenkot jako pierwszy pełnił funkcję premiera”, po czym on sam objąłby to stanowisko.

Propozycja Netanjahu, której dokładne warunki nie są na razie znane, podzieliła sojuszników Ajzenkota. Kilku z nich, takich jak przywódca opozycyjnej partii Demokraci Jair Golan, wezwało Ajzenkota do ostrożności, a Netanjahu oskarżyło o stosowanie „sztuczek”.

Netanjahu przedstawia utworzenie rządu jedności narodowej jako niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Izraela w obliczu zagrożenia ze strony Iranu. Porozumienie z Ajzenkotem pozwoliłoby mu również zachować udział we władzy oraz szczególny status prawny przysługujący szefowi rządu, mimo toczącego się przeciwko niemu procesu korupcyjnego.