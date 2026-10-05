Historyczna wizyta. Prezydent Nawrocki z małżonką ruszyli w daleką podróż

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To pierwsza w historii oficjalna wizyta polskiego prezydenta na Filipinach. Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą w niedzielę wieczorem wyruszyli w podróż do tego kraju. Prezydent spotka się m.in. z prezydentem Filipin Ferdinandem Marcosem Jr. oraz weźmie udział w ceremonii otwarcia V Polsko–Filipińskiego Szczytu Biznesowego IT.

Przydacz: Otwieramy nowy rozdział

Prezydencki minister Marcin Przydacz podkreślił przed wylotem, że to historyczna, pierwsza wizyta polskiego prezydenta na Filipinach, która jest jednym z elementów kampanii Polski w ramach grupy G20.

Od ponad pięćdziesięciu paru lat mamy relacje z Filipinami, ale nigdy jeszcze Prezydent RP do tego państwa nie zawitał, więc otwieramy tutaj nowy rozdział - powiedział.

Choć Filipiny w grupie G20 nie są, ale w tym roku przewodniczą grupie ASEAN, skupiającej właściwie wszystkie państwa Azji Południowo-Wschodniej. I zależy nam na tym, by w ramach aktywności polskiej w G20 rozmawiać także i z tym regionem – niezwykle silnie rozwijającym się, niezwykle ambitnym. Niezwykle rośnie jego rola i wpływ na politykę światową – mówił.

Zauważył, że G20, to nie tylko rozwinięte państwa europejskie czy USA, ale też Globalne Południe. Zapowiedział, że przed grudniowym szczytem G20 w Miami prezydent będzie rozmawiać z przedstawicielami tych państw, stąd – przekazał – planowane są także wizyty na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Ameryce Południowej.

To wszystko po to, aby móc pokazać, że Polska interesuje się nie tylko swoim najbliższym sąsiedztwem (..). nie tylko Europą i relacjami z USA, ale ma dużo szerszą perspektywę – zaznaczył.

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„Polscy przedsiębiorcy są zainteresowani tym rynkiem”

Drugim obszarem polskiego zainteresowania podczas wizyty – zaznaczył – będą stosunki gospodarcze. Filipiny to prawie 120 mln ludzi, dość młodych, o średniej wieku 25 lat i silnie rozwijający się rynek. Polscy przedsiębiorcy są zainteresowani tym rynkiem – podkreślił. Zaznaczył, że mowa jest nie tylko o rynku rolno-spożywczym, ale także w sektorze ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne).

Przydacz przypomniał też, że „po filipińskim niebie latają polskie śmigłowce Black Hawk”.

Podkreślił, że to, co zbliża Polskę i Filipiny to także „podstawy kulturowo-etyczne”, jako że Filipiny są państwem chrześcijańskim.

Prezydencki minister podkreślił ponadto ani Polska, ani Filipiny nie były państwami kolonialnymi, za to często wiele państw próbowało zdominować oba te kraje, stąd łączy nas wiara w prawo międzynarodowe i wielostronną dyplomację oraz utrzymanie siły prawa zamiast prawa siły.

Ważne umowy do podpisania

Pytany, czy spodziewa się podpisania jakichś umów dwustronnych w czasie wizyty na Filipinach, Przydacz powiedział, że tak, i że wśród nich będzie „wielostronny dokument traktujący o relacjach polsko-filipińskich”. Podkreślił, że także strona rządowa negocjowała w ostatnim czasie szereg dokumentów.

Chcemy, by efektem tej wizyty było rzeczywiste zbliżenie i gospodarcze, i polityczne Polski i Filipin - zadeklarował.

Harmonogram wizyty prezydenta na Filipinach

Jak wynika z harmonogramu wizyty zamieszczonego przez Kancelarię Prezydenta, we wtorek zaplanowano ceremonię złożenia wieńca przez prezydenta Karola Nawrockiego pod pomnikiem José Rizala - filipińskiego bohatera narodowego, pisarza i działacza społeczno-politycznego.

Potem polska para prezydencka zostanie powitana przez prezydenta Filipin Ferdinanda Marcosa Jr. i jego małżonkę.

Następnie odbędzie się spotkanie „w wąskim gronie” prezydentów Polski i Filipin, po którym nastąpi spotkanie delegacji pod przewodnictwem obu przywódców.

We wtorek prezydenci obu państw spotkają się też z przedstawicielami mediów. Ostatnim punktem przewidzianym na ten dzień jest oficjalny obiad wydawany przez prezydenta Filipin i jego małżonkę na cześć polskiej pary prezydenckiej.

W środę przed południem prezydent Nawrocki weźmie udział w ceremonii otwarcia V Polsko–Filipińskiego Szczytu Biznesowego IT. Spotka się też z uczestnikami polsko–filipińskiego hackathonu.

W południe prezydent wygłosi wykład dla studentów Uniwersytetu Katolickiego im. Świętego Tomasza w Manili. To najstarszy istniejący uniwersytet w Azji oraz jeden z największych katolickich uniwersytetów na świecie zlokalizowanych w ramach jednego kampusu. Wieczorem Karol Nawrocki spotka się z przedstawicielami polskiego i filipińskiego biznesu.

W środę zaplanowano także spotkanie polskiej pary prezydenckiej z osobami zasłużonymi dla rozwoju relacji polsko–filipińskich oraz filipińską Polonią.

W czwartek - w ostatnim dniu wizyty - Karol Nawrocki odwiedzi bazę lotniczą im. płk. J. Villamora, gdzie są wyprodukowane w PZL Mielec śmigłowce Black Hawk, zakupione na potrzeby Filipińskich Sił Powietrznych.