Grzegorz Braun wezwany do IPN. Czego dotyczy sprawa?

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Grzegorz Braun został wezwany we wtorek do krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Pełnomocnik europosła, adw. Jacek Wilk, poinformował, że polityk został wezwany w charakterze podejrzanego o popełnienie czynu z art. 55 ustawy o IPN, który mówi o publicznym i wbrew faktom zaprzeczaniu zbrodniom, m.in. nazistowskim.

Grzegorz Braun wezwany do IPN w charakterze podejrzanego

Na miejscu, na godz. 11, prokurator zaplanował czynności procesowe wynikające z zaplanowanych czynności w toku śledztwa. O wynikach tych czynności i postępowania poinformujemy stosownym komunikatem po ich zakończeniu – powiedział rzecznik IPN dr Rafał Kościański w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

IPN nie poinformował, w jakiej sprawie odbędą się czynności w krakowskim oddziale. Przed wejściem do IPN pełnomocnik Grzegorza Brauna adw. Jacek Wilk przekazał jednak, że europoseł został wezwany w charakterze podejrzanego o popełnienie czynu z art. 55 ustawy o IPN, który mówi o tym, że kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom, m.in. nazistowskim, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3.

W lipcu ubiegłego roku prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie wszczął śledztwo w sprawie publicznego i wbrew faktom zaprzeczania przez Grzegorza Brauna zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez Niemców w obozie koncentracyjnym i obozie zagłady KL Auschwitz-Birkenau z wykorzystaniem komór gazowych. Stwierdzenia te padły w trakcie wywiadu radiowego w radiu Wnet.

Nie istnieje żadna wypowiedź pana posła, w której by tym zbrodniom zaprzeczał. Oczywiście wiemy, jaki jest kontekst – chodzi o dyskusje na temat komory gazowej w Oświęcimiu, natomiast to jest od początku do końca dyskusja, spór naukowy o fakty, metodologie, badania. A zatem jesteśmy ciekawi uzasadnienia zarzutów – powiedział adw. Jacek Wilk.

Przesłuchanie rozpoczęło się ok. godz. 11. Przed siedzibą krakowskiego oddziału IPN wsparcia Grzegorzowi Braunowi udzielają sympatycy Konfederacji Korony Polskiej. Wśród zebranych pojawił się m.in. kandydat na prezydenta Krakowa w przedterminowych wyborach Michał Klimek. Jak mówił, działania śledczych to „próba odebrania wolności wypowiedzi, próba zamknięcia nam ust”.

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Kto złożył zawiadomienie ws. słów Grzegorza Brauna?

Wszczęcie postępowania karnego – przekazał IPN w komunikacie – nastąpiło w wyniku zawiadomień złożonych przez posłankę Lewicy Annę Marię Żukowską, dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dra Piotra M. A. Cywińskiego oraz prezesa Fundacji Basta Bartosza Staszewskiego, a także po analizie materiałów z Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie.