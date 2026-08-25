Wszystko w rękach Grzegorza Brauna? Nowy sondaż nie pozostawia złudzeń

RMF24

Jak po przyszłorocznych wyborach może wyglądać nowy układ sił w polskim Sejmie? Z nowego sondażu dla Wirtualnej Polski wynika, że na razie główne partie nie mogą spać spokojnie. Kluczową rolę przy budowaniu nowej większości może odegrać Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

KO prowadzi, ale nie ma powodów do euforii

W sondażu IBRiS dla WP najwyższe poparcie uzyskała Koalicja Obywatelska - chce na nią głosować 27,3 proc. badanych. Drugie jest Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 20,6 proc. Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 14,1 proc.

Badanie pokazuje, że do Sejmu weszłyby jeszcze:

Konfederacja Korony Polskiej (8,4 proc.),

Lewica (7,1 proc.)

Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego (6,5 proc.).

Według sondażu z gmachem przy ul. Wiejskiej musiałyby się pożegnać dwa ugrupowania z obecnej koalicji rządzącej - Polskie Stronnictwo Ludowe (3 proc.) i Polska 2050 (0,8 proc.). Progu wyborczego nie przekroczyłaby również Partia Razem (4 proc.).

Odsetek niezdecydowanych wyniósł 8,2 proc.

KO wygra wybory, ale nie stworzy większości? Nowy sondaż daje do myślenia Koalicja Obywatelska z wynikiem 33,53 proc. prowadzi w najnowszym sondażu poparcia dla partii politycznych przygotowanym przez Ogólnopolską Grupę Badawczą. Badanie pokazuje też, że kilku posłów do Sejmu wprowadziłby Rozwój Plus Mateusza…

Jak wyglądałby podział mandatów?

Według wyliczeń WP Koalicja Obywatelska wprowadziłaby do parlamentu 169 posłów, Prawo i Sprawiedliwość 122, a Konfederacja 77. Konfederacja Korony Polskiej miałaby 38 mandatów, a Lewica 29. Rozwój Plus miałby natomiast 25 mandatów.

KO i Lewica dysponowałyby łącznie 198 mandatami. To o 33 mniej od minimalnej większości.

PiS, Konfederacja i Rozwój Plus miałyby razem 224 mandaty. Dopiero z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna prawica ma 262 mandaty, czyli stabilną większość.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 21-23 sierpnia 2026 r. Sondaż przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.