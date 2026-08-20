Ekspert komentuje zmiany podatkowe. „Wymierzone w małych i średnich przedsiębiorców”

RMF24

„Wynagrodzenia w Polsce dynamicznie rosną, dlatego reformujemy PIT” - tłumaczy minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, komentując czwartkowe dane GUS. Michał Borowski z Business Centre Club podkreśla jednak, że zmiany zaproponowane przez rząd uderzają przede wszystkim w polskich przedsiębiorców.

„Wynagrodzenia w Polsce rosną”

Główny Urząd Statystyczny podał w czwartek, że produkcja przemysłowa w lipcu 2026 r. wzrosła o 5,1 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 1,8 proc. Według GUS przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2026 r. wzrosło o 6,8 proc. rdr i wyniosło 9.509,02 zł. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,8 proc.

Mocne wejście polskiej gospodarki w drugie półrocze. Produkcja przemysłowa +5,1 proc., płace +6,8 proc. – oba wyniki powyżej prognoz. Wynagrodzenia w Polsce dynamicznie rosną dlatego reformujemy PIT, by większa część tych pieniędzy zostawała w portfelach Polaków. Po prostu - przekazał na platformie X Domański.

W środę premier Donald Tusk wraz z ministrem Domańskim zapowiedzieli pakiet zmian podatkowych. Głównym założeniem jest podniesienie progu podatkowego w PIT ze 120 do 130 tys. zł oraz wprowadzenie nowej, 24-proc. stawki PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tys. Tym samym najwyższa stawka podatku, wynosząca 32 proc., będzie dotyczyła osób z zarobkami powyżej 150 tys. zł.

Szef rządu przyznał, że propozycje te oznaczają wielomiliardowe koszty, dlatego rząd proponuje podwyżki niektórych podatków. Chodzi o: podniesienie CIT-u z 19 do 22 proc. dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 mln euro, czyli 200 mln zł; zwiększenie daniny solidarnościowej dla tych, którzy zarabiają ponad 1 mln zł rocznie do 5 proc. (czyli o 1 pkt proc.) oraz powrót do wcześniejszego limitu przychodów dla podatników ryczałtowych wynoszącego 250 tys. euro, czyli ok. 1 mln zł. Obecnie limit przychodów na ryczałcie to 2 mln euro.

Minister Domański zapewnił, że proponowane zmiany podatkowe nie będą obciążać budżetu i „mniej więcej się bilansują”. Podkreślił też, że w przyszłym roku skorzysta na nich 3,5 mln podatników.

Tusk: Projekt zdejmuje trochę ciężaru z klasy średniej

Z kolei premier Donald Tusk komentował w czwartek w Krakowie, że „zaproponowane zmiany w progach podatkowych i CIT mają częściowo odciążyć klasę średnią, jednocześnie nie zwiększając deficytu budżetowego”.

Przygotowaliśmy projekt, jeśli chodzi o progi podatkowe, o CIT, o ryczałt, który z jednej strony zdejmuje trochę ciężaru z klasy średniej i wkłada trochę więcej na barki odpowiedzialności najbogatszym - bo to było do tej pory naprawdę niesprawiedliwe - i równocześnie jest programem zrównoważonym. Znaczy (...) nie powiększamy deficytu dzięki temu projektowi - powiedział szef rządu.

Odniósł się również do relacji rządu z prezydentem w kontekście zmian podatkowych. Ocenił, że prezydent nie ułatwia podejmowania decyzji dotyczących podatków i paliw.

Nam byłoby łatwiej podejmować decyzje dotyczące paliw, czy nawet podatków, gdyby takie kwestie jak podatek cukrowy, czy ostatnio podatek od koncernów paliwowych, gdyby znalazło to akceptację u prezydenta – dodał premier.

Zmiany w systemie podatkowym mają wejść w życie od 2027 r.

Ekspert: Podwyżka podatków obejmie wiele rodzinnych firm średniej wielkości

Zdaniem Michała Borowskiego z Business Centre Club (BCC) zmiany w PIT to komplikowanie systemu podatkowego, a nie jego gruntowna reforma, o którą przedsiębiorcy apelują od wielu lat.

Skala korekty jest jednak niewielka wobec wzrostu wynagrodzeń i wieloletniego braku waloryzacji progów. Maksymalna korzyść wyniesie 3600 zł rocznie. Nie jest to zasadnicza obniżka podatków, lecz częściowe ograniczenie skutków inflacyjnego przesuwania podatników do wyższej stawki - wskazał ekspert w czwartkowym komentarzu. I dodał: Niestety nadal nie widać żadnej szerszej strategii w budowaniu systemu podatkowego na miarę potrzeb i wyzwań naszej gospodarki i społeczeństwa. W jego ocenie koszt tej ulgi ma zostać przerzucony na przedsiębiorców.

Podwyższenie CIT z 19 do 22 proc. dla firm osiągających ponad 50 mln euro przychodów oznacza wzrost stawki o blisko 16 proc. (...), podwyżka podatków obejmie wiele polskich, rodzinnych średniej wielkości firm, a nie tylko wielkie korporacje. Mniej środków pozostanie na inwestycje, innowacje i wynagrodzenia, a Polska wyśle inwestorom sygnał, że warunki prowadzenia biznesu mogą być pogarszane z niewielkim wyprzedzeniem czasowym - wskazał Borowski.

„Zmiana wymierzona w małych i średnich przedsiębiorców”

Niepokojące - jak stwierdził - jest też ośmiokrotne obniżenie limitu przychodów uprawniającego do ryczałtu – z 2 mln euro do 250 tys. euro. Nie jest to zmiana wymierzona w korporacje, lecz w małych i średnich przedsiębiorców. Wielu będzie musiało zmienić formę opodatkowania, prowadzić bardziej złożone rozliczenia i ponieść wyższe koszty obsługi - zauważył przedstawiciel BCC. Dodał, że „powrót do historycznego limitu 250 tys. euro w żaden sposób nie uwzględnia inflacji, która przecież w ostatnich latach była wysoka”.

Zwrócił też uwagę, że regulacje miałyby obowiązywać od początku 2027 r. i tym samym nie zachowają sześciomiesięcznego vacatio legis dla zmian podatkowych.