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„To, co wczoraj zaproponował pan Tusk z Domańskim, jest potwierdzeniem mojej tezy, że nadają się do Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii” - ocenił ironicznie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, komentując propozycje zmian w podatkach. Zarówno on, jak i lider PiS-u Jarosław Kaczyński oraz Sławomir Mentzen z Konfederacji zarzucili rządzącym uderzanie w przedsiębiorców. Krytyczne sygnały płyną też z Pałacu Prezydenckiego.

„Oplucie Polaków”, „Weźcie się do pracy”. Prawica ostro o zmianach w podatkach (fot. Zofia Bazak, Marek Bazak)

„Oplucie Polaków”, „Weźcie się do pracy”. Prawica ostro o zmianach w podatkach (fot. Zofia Bazak, Marek Bazak) / East News

Co zakładają rządowe propozycje zmian podatkowych?

Premier Donald Tusk wraz z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim zapowiedzieli w środę pakiet zmian podatkowych. Głównym założeniem jest podniesienie progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł oraz wprowadzenie nowego progu dla osób zarabiających od 130 do 150 tys. zł ze stawką na poziomie 24 proc. Tym samym najwyższa stawka podatku, wynosząca 32 proc., miałaby dotyczyć osób z zarobkami powyżej 150 tys. zł.

Tusk przyznał, że propozycje te oznaczają wielomiliardowe koszty, dlatego rząd proponuje podwyżki niektórych podatków. Chodzi o: podniesienie CIT-u z 19 do 22 proc. dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 mln euro, czyli 200 mln zł; zwiększenie daniny solidarnościowej dla tych, którzy zarabiają ponad 1 mln zł rocznie do 5 proc. (czyli o 1 pkt proc.) oraz powrót do wcześniejszego limitu przychodów dla podatników ryczałtowych wynoszącego 250 tys. euro, czyli ok. 1 mln zł. Obecnie limit przychodów na ryczałcie to 2 mln euro.

Czarnek: Tusk uwierzył w swój geniusz

Podniesienie progu o 10 tys. złotych to oplucie Polaków. Komplikuje się system podatkowy - zamiast dwóch stawek będziemy mieli trzy. Samo nieszczęście - grzmiał na porannej konferencji kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek. Zarzucił też rządzącym atak na polskich przedsiębiorców.

Przemysław Czarnek (fot. Rafał Guz) / PAP

Panie Tusk i Domański - łapy precz od polskich przedsiębiorców ciężko pracujących. Łapy precz od polskiego systemu podatkowego, który chcecie komplikować. Po prostu podajcie się do dymisji - apelował były minister edukacji. Podkreślał, że proponowane zmiany nie dotkną gigantów, którzy unikają opodatkowania, ale np. tych, którzy działają na niskiej marży.

Czarnek ostrzegał, że po ewentualnym wejściu w życie propozycji Tuska i Domańskiego działalność gospodarcza stałaby się dla wielu osób, nieopłacalna.

My jesteśmy za tym, żeby sprzyjać tym, którzy chcą pracować, płacić podatki, więcej konsumować - wyliczał były szef MEN. Przypomniał, że jego partia chciałaby podniesienia II progu podatkowego do 180 tys. złotych „bez żadnej dodatkowej stawki PIT”.

Czarnek ironicznie nawiązał też do głośnej wizyty Donalda Tuska na planie serialu „Ranczo: Zemsta wiedźm”.

Usłyszał od Czerepacha „Geniusz” i uwierzył w swój geniusz, geniusz Domańskiego. Ten geniusz prowadzi nas do ruiny, zadłużając nas nieprawdopodobnie - stwierdził kąśliwie.

Kaczyński: 80 proc. osób pominięto

„Miały być poważne zmiany podatkowe, a jest kosmetyka! 80 proc. osób pracujących pominięto, a dodatkowe podatki, nawet dla dużych firm, które tworzą miejsca pracy dla naszych obywateli, mogą spowodować obniżenie konkurencyjności polskiej gospodarki” - alarmował już wczoraj na portalu X lider PiS-u Jarosław Kaczyński.



„Panowie Tusk i Domański, uszczelnijcie system podatkowy, ukróćcie złodziejstwo, a pieniędzy wystarczy na podniesienie kwoty wolnej i wprowadzenie jednego wyższego progu na poziomie 180 tys. zł dla wszystkich. Weźcie się do pracy!” - apelował były premier.



„Symboliczne podwyższenie progu podatkowego, ale w zamian potężne uderzenie w polskie małe firmy. Dopiero co rząd PiS wyrzucał setki tysięcy przedsiębiorstw z podatku liniowego na ryczałt, a teraz rząd KO obniża limit ryczałtu prawie dziesięciokrotnie” - pisał wczoraj o rządowych propozycjach jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. W jego ocenie to „kolejna negatywna rewolucja podatkowa dla mnóstwa polskich małych firm”.

Czy będzie podpis prezydenta? Niejasne sygnały z pałacu

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w wywiadzie dla WP nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy Karol Nawrocki poprze nowe propozycje rządu. Zarzucił premierowi, że kłamał, iż można zmienić prawo podatkowe w trakcie trwania roku podatkowego (chodzi o odesłaną przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego ustawę od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych - przyp. red.), a teraz sam chce wprowadzać korekty podatkowe dopiero od 2027 r.

Pan prezydent zaproponował swoje rozwiązanie, które miało zwolnić z podatku PIT rodziny z dwójką i większą liczbą dzieci, a także zwiększyć II próg podatkowy do 140 tys. złotych - przypomniał Leśkiewicz. Propozycja trafiła do zamrażarki marszałka Czarzastego - zwrócił uwagę.

Rzecznik Karola Nawrockiego alarmował, że firmy odbiją sobie wyższy CIT, podnosząc ceny usług i towarów, więc finalnie Polacy stracą, a nie zyskają na proponowanych zmianach.

Zdaniem Leśkiewicza propozycja Tuska jest „bardzo mglista”. Jest to tylko zabieg PR-owy. Nie znamy jeszcze szczegółów tego rozwiązania - stwierdził.

Już wczoraj krytycznie o propozycjach podatkowych rządu wypowiadał się na X inny bliski współpracownik prezydenta - szef jego gabinetu Paweł Szefernaker.

„Mamy skomplikowane podatki? Rząd chce je jeszcze bardziej skomplikować zamiast podnieść kwotę wolną tak jak obiecywali w kampanii wyborczej” - ocenił były poseł PiS.

„Nowa stawka PIT: 24 proc. i do tego wyższy CIT dla firm i niższy limit dla ryczałtowców. Krótko mówiąc: więcej liczenia, więcej zasad, więcej zamieszania” - dodał.