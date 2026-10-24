Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz usunięta z Polski 2050

RMF24

Szymon Hołownia poinformował, że zarząd Polski 2050 zdecydował o usunięciu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z partii. „Została usunięta z Polski 2050 za działanie na szkodę partii. I słusznie” - napisał poseł Michał Gramatyka na X.

„To dla naszego środowiska bardzo trudne, ale - wobec znanych faktów - niestety nieuniknione. Zarząd Polski 2050 podjął decyzję o usunięciu z partii Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz za »działanie na szkodę partii oraz wbrew uchwałom organów statutowych partii«” - napisał Hołownia na platformie X.

Informację tę potwierdził również poseł Polski 2050, wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.

„Według moich informacji Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została przed chwilą usunięta z Polski 2050 za działanie na szkodę partii. I słusznie” - napisał Gramatyka na X.

Pełczyńska-Nałęcz odeszła z rządu

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - minister funduszy i polityki regionalnej oraz liderka Polski 2050 - poinformowała w czwartek na platformie X, że zdecydowała o odejściu z rządu. Oświadczyła też, że pozostawia Polskę 2050 w rękach jej założyciela, Szymona Hołowni. „Życzę mu, by przypomniał sobie, w imię jakich wartości szedł do władzy” - napisała polityczka.

Swoje odejście ogłosiła po tym, gdy Sejm co prawda nie uchwalił proponowanego przez PSL zniesienia dwukadencyjności w samorządach, ale za zniesieniem tej zasady opowiedziało się wielu posłów koalicji rządzącej, w tym 6 z głosujących posłów jej ugrupowania Polski 2050, a trzech wstrzymało się od głosu.

Pełczyńska-Nałęcz napisała na X m.in., że dwukadencyjność została utrzymana, ale stało się to „pomimo głosów Koalicji 15 X”.

„Koalicja, w tym niestety znaczna część posłów Polski 2050, stanęła przeciw ludziom, a za politykierskimi układami. To nie pierwsza taka decyzja koalicji, ale fundamentalnie ważna” - napisała Pełczyńska-Nałęcz, informując, że „odchodzi z rządu Donalda Tuska, bo wartości są dla niej ważniejsze niż stołki”.

W piątek, po wpisie Pełczyńskiej-Nałęcz, ze stanowiska wiceministra funduszy i polityki regionalnej zrezygnował Jan Szyszko, również należący do Polski 2050.