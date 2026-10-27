Agnieszka Bartol za Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Politolog: To jest duża wartość

RMF24

Agnieszka Bartol zastąpi Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz na stanowisku szefowej resortu funduszy i polityki regionalnej. Taką decyzję ogłosił we wtorek premier Donald Tusk. „Premier dał fachowca. Nie dał politruka i to jest duża wartość” - tak decyzję szefa rządu komentował w Radiu RMF24 prof. Andrzej Zybała, politolog ze Szkoły Głównej Handlowej.

„Rok to nic w perspektywie takiej pracy”

Agnieszka Bartol wejdzie do rządu Donalda Tuska jako osoba spoza bieżącej, partyjnej polityki. Obecnie jest stałą przedstawicielką RP przy Unii Europejskiej. W przeszłości pracowała w Radzie UE, była też zaangażowana w prace nad Traktatem Lizbońskim.

Wartością jest to, że to stanowisko nie jest obsadzone przez polityka, który nie ma zielonego pojęcia o tej dziedzinie. Część resortów była obsadzana przez ludzi, którzy nie znają się na materii rzeczy, albo po prostu ich nominacje wynikały z układanki partyjnej - analizował w Radiu RMF24 prof. Andrzej Zybała, politolog ze Szkoły Głównej Handlowej. Dodał, że jego zdaniem postawienie na ekspertkę to lepszy wybór niż np. powierzenie ministerialnej funkcji któremuś z posłów.

Zybała był też pytany o to, na jakiej podstawie za rok będziemy mogli ocenić, czy decyzja premiera ws. następczyni Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz była trafiona.

Rok to nic w perspektywie takiej pracy, jaka jest realizowana w tym ministerstwie - zauważył ekspert. Inwestuje się środki w przedsięwzięcia, które trwają 2 lata, 5 lat, 20, 50... Np. budowa dróg - trudno to ocenić od razu - przyznał.

Premier Tusk podał nazwisko następczyni Pełczyńskiej-Nałęcz Premier Donald Tusk ogłosił we wtorek, że zaproponuje Agnieszkę Bartol na nową minister funduszy i polityki regionalnej. Miałaby ona objąc stanowisko po Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz.

Zybała o „marzeniu każdego premiera”

Bogdan Zalewski pytał swojego gościa również o to, czy wybór Agnieszki Bartol może być dla Donalda Tuska sposobem na uniknięcie tarć, jakie - zwłaszcza pod koniec pracy w rządzie - wywoływała była już liderka Polski 2050.

Marzeniem każdego premiera jest to, żeby minister nie sprawiał kłopotów, żeby przyczyniał się do dobrych efektów w sensie merytorycznym. Żeby społeczeństwo słyszało, że środki unijne są dobrze wykorzystywane i realizowane są ważne cele publiczne - stwierdził politolog.

Miejmy nadzieję, że pani Bartol pomoże z tych pieniędzy wyciągnąć tak dużo, jak to tylko jest możliwe, Wyciągnąć w sensie wartości dla społeczeństwa - sugerował Zybała.

Wicemarszałek Senatu: Pełczyńska-Nałęcz chce założyć nowe stowarzyszenie W ostatnich dniach polska scena polityczna żyje odejściem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z rządu i partii Polska 2050. Była minister funduszy i polityki regionalnej ogłosiła swoją decyzję w czwartek wieczorem na platformie X, wywołując falę…

Zybała: Pewnie nikt nie rozliczy Pełczyńskiej-Nałęcz

Czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zostanie jakkolwiek rozliczona z efektów swojej pracy w resorcie funduszy i polityki regionalnej? Gość Radia RMF24 z dużym sceptycyzmem podszedł do takiego scenariusza.

Pewnie nikt jej nie rozliczy. Nie mamy mechanizmów - przyznał politolog.

Rozliczają w trybie wyborczym wyborcy, którzy albo ją zaakceptują, albo jej nie zaakceptują. Natomiast mamy mało mechanizmów rozliczalności merytorycznej - dodał prof. Zybała. Jak podkreślił, politycy umiejętnie się bronią przed próbami opartego na danych i ekspertyzach oceniania ich pracy.

Agnieszka Bartol zastąpi Pełczyńską-Nałęcz. "Premier dał fachowca" Czas: 11:51



