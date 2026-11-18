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Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział skierowanie pisma do ABW ws. bezprawnego wykorzystania wizerunku Karola Nawrockiego. Chodzi o pojawiające się w internecie doniesienie o rzekomym udziale prezydenta w gali bokserskiej w Łodzi w lutym 2027 roku. Na filmie reklamującym galę widzimy Karola Nawrockiego w czasie sparingu z Manny Pacquiao i wielki napis „NowRocky Boxing Night”.

Karol Nawrocki gościł (jeszcze jako kandydat na prezydenta) w Hali 100-lecia Sopotu na gali Kapeo Rocky Boxing Night (12 kwietnia 2025 r.). Fot. Marcin Cholewiński

Karol Nawrocki gościł (jeszcze jako kandydat na prezydenta) w Hali 100-lecia Sopotu na gali Kapeo Rocky Boxing Night (12 kwietnia 2025 r.). Fot. Marcin Cholewiński / PAP

W internecie można obejrzeć zapowiedź rzekomo organizowanej w lutym 2027 roku gali bokserskiej pod hasłem „NowRocky Boxing Night”. Wydarzenie miałoby się odbyć w łódzkiej Atlas Arenie.

Na filmie na witrynie tej imprezy widzimy prezydenta Nawrockiego w czasie sparingu ze słynnym filipińskim pięściarzem Manny Pacquiao (przypomnijmy, Nawrocki spotkał się z nim na ringu podczas niedawnej wizyty na Filipinach). Obaj – Nawrocki i Pacquiao – są anonsowani jako goście specjalni wieczoru. Na witrynie podane są ceny biletów, zapowiedzi walk, a nawet artystów, którzy mają być gwiazdami wieczoru i prowadzących galę.

Prezydent Karol Nawrocki na ringu. Nagranie z legendą boksu podbija sieć W trakcie wizyty na Filipinach prezydent Karol Nawrocki wziął udział w treningu bokserskim z Mannym Pacquiao - słynnym filipińskim pięściarzem, jednym z najbardziej utytułowanych przedstawicieli tej dyscypliny na świecie. „To był zaszczyt szkolić…

Leśkiewicz: Internetowe oszustwo

Do doniesień o rzekomym planowanym udziale prezydenta Karola Nawrockiego w gali bokserskiej odniósł się jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.

„W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o rzekomo organizowanej w Łodzi, w lutym 2027 r. gali bokserskiej z udziałem Prezydenta RP informuję, że mamy do czynienia z internetowym oszustwem. Wizerunek Pana Prezydenta Karola Nawrockiego został wykorzystany bezprawnie” - napisał Leśkiewicz.

Jak przekazał, strona internetowa nawiązująca w swojej nazwie do nazwiska prezydenta została kilka tygodni temu zgłoszona do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

„Dziś ponownie zostanie skierowane pismo do ABW w tej sprawie. Służby powinny zadziałać szybko i skutecznie - mają wszelkie narzędzia do tego, by ustalić, kto stoi za świadomym wprowadzaniem ludzi w błąd” - oświadczył rzecznik prezydenta.

Rubik zamiast boksu

O tym, że łódzka gala jest internetowym oszustwem, przekonuje też Alicja Sitek, brand manager Atlas Areny, w rozmowie z WP SportoweFakty.

My absolutnie nic o tym nie wiemy, nie mamy z tym nic wspólnego – powiedziała serwisowi sportowemu.

Dodała, że tego wydarzenia nie ma w kalendarzu obiektu: na 20 lutego 2027 r. w hali zaplanowano koncert jubileuszowy Piotra Rubika.

Prawnicy przygotowują pismo do operatora stronu: Atlas Arena zażąda usunięcia swojej nazwy z witryny.

