AfD miażdży rywali w sondażach tuż przed wyborami, ale ma jeden problem

RMF24

Na niespełna dwa tygodnie przed wyborami w Saksonii-Anhalcie Alternatywa dla Niemiec może liczyć na 42 proc. poparcia – wynika z najnowszego sondażu ośrodka Infratest dimap. Drugie CDU kanclerza Friedricha Merza uzyskało 22 proc. głosów.

Poparcie dla prawicowo-populistycznej AfD wzrosło o 1 punkt procentowy w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w lipcu.

Chadecka CDU straciła w tym samym czasie 2 punkty procentowe. Na partię kanclerza Friedricha Merza chce głosować 22 proc. respondentów.

Zgodnie z sondażem pięcioprocentowy próg wyborczy przekroczą również:

Lewica – 11 proc.,

SPD – 8 proc.,

Zieloni – 6 proc.



Poza parlamentem znalazłyby się natomiast skrajnie lewicowa BSW oraz liberalna FDP.

Badanie przeprowadzono telefonicznie i online 24 i 25 sierpnia na próbie 1511 respondentów.

AfD bez samodzielnej większości

Jak zauważa agencja dpa, wynik na poziomie 42 proc. nie dałby AfD samodzielnej większości w landtagu. Jednocześnie, gdyby BSW nie przekroczyło progu wyborczego, ugrupowanie nie miałoby potencjalnego partnera koalicyjnego.

Wybory w Saksonii-Anhalcie odbędą się 6 września. Niemieckie media określają je jako ważny test tzw. zapory ogniowej, czyli polityki odrzucania współpracy z AfD przez partie głównego nurtu, w tym CDU/CSU.

AfD liczy, że po głosowaniu po raz pierwszy w historii Niemiec wejdzie w skład rządu na poziomie kraju związkowego.