AfD miażdży rywali w sondażach tuż przed wyborami, ale ma jeden problem

Poparcie dla prawicowo-populistycznej AfD wzrosło o 1 punkt procentowy w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w lipcu.
Chadecka CDU straciła w tym samym czasie 2 punkty procentowe. Na partię kanclerza Friedricha Merza chce głosować 22 proc. respondentów.
Zgodnie z sondażem pięcioprocentowy próg wyborczy przekroczą również:
- Lewica – 11 proc.,
- SPD – 8 proc.,
- Zieloni – 6 proc.
Poza parlamentem znalazłyby się natomiast skrajnie lewicowa BSW oraz liberalna FDP.
Badanie przeprowadzono telefonicznie i online 24 i 25 sierpnia na próbie 1511 respondentów.
AfD bez samodzielnej większości
Jak zauważa agencja dpa, wynik na poziomie 42 proc. nie dałby AfD samodzielnej większości w landtagu. Jednocześnie, gdyby BSW nie przekroczyło progu wyborczego, ugrupowanie nie miałoby potencjalnego partnera koalicyjnego.
Wybory w Saksonii-Anhalcie odbędą się 6 września. Niemieckie media określają je jako ważny test tzw. zapory ogniowej, czyli polityki odrzucania współpracy z AfD przez partie głównego nurtu, w tym CDU/CSU.
AfD liczy, że po głosowaniu po raz pierwszy w historii Niemiec wejdzie w skład rządu na poziomie kraju związkowego.