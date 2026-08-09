Europa ogrzewa się najszybciej na świecie. Ekspert: „Zmiana klimatu zmieniła nasze standardy”

RMF24

To, co jeszcze w latach 80. uznawaliśmy za przyjemne, letnie ciepło, dziś wydaje się nam chłodem. Zmiana klimatu niepostrzeżenie przesunęła granice naszej normalności, a Europa zaczęła nagrzewać się najszybciej na świecie. Choć winne jest specyficzne położenie geograficzne kontynentu, oliwy do ognia dolewamy sami – brakiem umiaru w eksploatacji kurczących się zasobów wody. Klimatolog prof. Bogdan Chojnicki ostrzega, że czas beztroskiego podlewania trawników bezpowrotnie mija, ale przyszłość wciąż leży w naszych rękach.

Europa w centrum kryzysu. Ponad 2,4°C na liczniku

Europa znalazła się w samym środku klimatycznego kryzysu. Jak wynika z najnowszych analiz, temperatura na Starym Kontynencie wzrosła już o ponad 2,4°C w porównaniu z epoką przedprzemysłową. Dla porównania, globalny wzrost temperatury wynosi obecnie około 1,3-1,4°C. To niepokojące tempo budzi poważny niepokój wśród naukowców.

Dlaczego Europa ociepla się szybciej?

Za przyspieszone tempo wzrostu temperatur w Europie odpowiada kilka czynników. Przede wszystkim, kontynent leży na północnych szerokościach geograficznych, gdzie zmiany klimatyczne zachodzą najszybciej. Im bliżej biegunów, tym większe nagrzewanie przy powierzchni ziemi.

Ogrzewa się najszybciej na świecie. Dlaczego Europa jest sercem klimatycznego kryzysu? Europa znalazła się w samym centrum klimatycznego kryzysu. Najnowsze dane nie pozostawiają wątpliwości – to właśnie ten kontynent doświadcza najszybszego wzrostu temperatur na całej planecie. Eksperci ostrzegają, że przyczyny tego zjawiska są…

Dodatkowo, emisja gazów cieplarnianych – głównie w wyniku spalania paliw kopalnych – powoduje, że atmosfera ogrzewa się w całości, ale efekty tego procesu są najbardziej odczuwalne właśnie w Europie.

W miejscach położonych bliżej równika powietrze miesza się szybciej, co nieco łagodzi wzrost temperatur. W Europie jednak, ze względu na jej położenie, efekt cieplarniany jest wyjątkowo silny.

Susza w Polsce i historyczne minima na Wiśle

Europa już dziś doświadcza poważnych konsekwencji zmian klimatycznych. Fale upałów, susze, gwałtowne opady deszczu czy pożary w regionie Morza Śródziemnego stają się coraz częstsze. W Polsce hydrolodzy odnotowali historycznie niski poziom wody w Wiśle – w Annopolu wyniósł on zaledwie 160 cm. W całym kraju obowiązuje obecnie 71 ostrzeżeń hydrologicznych przed suszą.

Ekstremalne temperatury (foto: Michał Czernek) / PAP

Susze były, są i będą. Sęk w tym, że wzrastająca temperatura zwyczajnie podnosi intensywność parowania, a nasze gospodarowanie wodą niestety… nie mamy w sobie odruchu oszczędności, umiaru. I te dwa elementy składają się w całość, tworząc bardzo nieprzyjemną mieszankę – podkreśla w rozmowie z internetowym Radiem RMF24 klimatolog prof. Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Czy można zahamować ten proces?

Według naukowców przyszłość wciąż jest w naszych rękach. Kluczowe znaczenie ma ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Wśród skutecznych działań wymienia się korzystanie z odnawialnych źródeł energii: panele słoneczne, turbiny wiatrowe, a także samochody elektryczne zasilane zieloną energią. Ważną rolę mogą odegrać także elektrownie atomowe. Każda taka zmiana to realny wkład w hamowanie globalnego ocieplenia.

Jak możemy ograniczać skutki zmian klimatu na co dzień?

Eksperci podkreślają, że każdy z nas ma wpływ na przyszłość planety. W codziennym życiu można ograniczać zużycie wody i energii.

Nie musimy podlewać zawsze trawników. Może czas posiać łąkę kwietną albo zwyczajnie zostawić ten trawnik, żeby żył własnym życiem. […] Możemy oszczędzić też wodę na myciu aut. Nie musimy tych aut ciągle myć w przypadku, gdy mamy deficyty wody. Nie zawsze musimy napełniać wszystkie baseny wodą. Może idźmy do sąsiada, zintegrujmy się z nim, skorzystajmy z jednego basenu. Są miejsca, gdzie zużywamy bardzo dużo wody. W codziennym życiu możemy to zużycie ograniczyć. Pamiętajmy, że też możemy łapać deszczówkę – doradza profesor Chojnicki.

Zmieniający się klimat Polski

Zmiany klimatyczne wpływają również na klimat Polski. Chociaż nadal określamy go jako umiarkowany, coraz częściej obserwujemy gorące lata, długotrwałe susze i gwałtowne zjawiska pogodowe.

Nasz klimat będzie coraz cieplejszy i słowo umiarkowany w pewnym sensie zawsze będzie pasować. Natomiast pamiętajmy, że u nas podmuch z północy zawsze jest możliwy. Teraz on się objawił między innymi tym, że ta zimna masa powietrza przyhamowała uderzenie jednej z fal upałów, które dotknęły Francję i Hiszpanię. W zasadzie dwie fale upałów ominęły nas dzięki temu podmuchowi. Ale pamiętajmy, że poczuliśmy, że jest to ochłodzenie, a to były temperatury rzędu 23-25 stopni. Proszę zauważyć, jak zmiana klimatu zmieniła nasze standardy. 20 stopni Celsjusza w latach 80. to była bardzo ciepła, miła aura, a dzisiaj to temperatura, którą uznajemy za chłodną

– zauważa ekspert.