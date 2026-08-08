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Turyści wchodzą do morza i przeżywają szok. Woda na Majorce ma ponad 33 stopnie

Autor: Publikacja: Sobota, 8 sierpnia (07:24)

Ponad 33 stopnie Celsjusza – tak gorącej wody wokół Majorki nie odnotowano jeszcze nigdy w historii. Choć na wyspę wciąż docierają miliony turystów, kąpiel w morzu przestała dawać jakąkolwiek ulgę od upału. Narastający problem uderza nie tylko w urlopowiczów, ale i w cały ekosystem.

Turyści wchodzą do morza i przeżywają szok. Woda na Majorce ma ponad 33 stopnie
Ponad 33 stopnie w morzu. Hiszpańskie służby potwierdzają rekord /Shutterstock
  • Kąpiel u wybrzeży Majorki nie przynosi już ulgi od upałów.
  • Woda osiągnęła rekordowe 33°C.
  • Gorące morze pobudza agresję ryb.
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Zamiast ulgi – gorąca kąpiel. Rekordowe temperatury na Majorce

Majorka od zawsze była jednym z najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych w Europie. Jednak tegoroczne lato przyniosło turystom niecodzienne doświadczenia – temperatura wody w Morzu Śródziemnym przekroczyła 30 stopni Celsjusza. Na popularnych plażach, takich jak Can Pastilla, Cala Major czy Sol de Mallorca, zarówno turyści, jak i mieszkańcy nie kryją rozczarowania. Jak relacjonują kąpiący się: „Morze jest tak niewiarygodnie ciepłe”. Wielu próbowało znaleźć chłodniejsze miejsca, wypływając dalej od brzegu, jednak bez skutku – woda pozostawała równie gorąca.

W czwartek hiszpańska państwowa służba meteorologiczna Aemet poinformowała o nowym rekordzie – przy boi pomiarowej przed Majorką woda osiągnęła aż 33,02 stopnia Celsjusza.

Nie tylko meduzy. Nowe zagrożenia w rozgrzanym ekosystemie

Tak wysokie temperatury mają poważny wpływ na morski ekosystem. Eksperci alarmują, że coraz częściej dochodzi do incydentów z gryzącymi rybami. W ostatni weekend na dwóch plażach na południowym zachodzie wyspy kilka osób zostało zaatakowanych przez ryby, które ugryzły je w nogi.

Biolodzy tłumaczą, że ciepła woda pobudza metabolizm zwierząt i zwiększa ich zapotrzebowanie na pokarm, co prowadzi do częstszych kontaktów z ludźmi.

Niepokojące są również doniesienia o pojawianiu się inwazyjnych gatunków, takich jak ryba ognica pstra, która stanowi zagrożenie dla rodzimych gatunków i może zaburzyć równowagę ekologiczną. 

Wzrost temperatur sprzyja także pojawianiu się niebezpiecznych meduz albo portugalskich żeglarzy, których dotknięcie powoduje silny ból.

Rekordy ciepła nie odstraszają urlopowiczów. Tłumy na Balearach

Pomimo nietypowych warunków pogodowych, Majorka i Baleary wciąż przyciągają ogromne rzesze turystów. Z danych udostępnionych przez firmę doradczą PwC oraz Związek Hotelarzy FEHM wynika, że do maja 2026 roku wyspę odwiedziło już ponad 4,3 miliona zagranicznych gości, co oznacza wzrost o 3,6 procent w porównaniu do roku poprzedniego. 
 


Źródło: RMF24
Tagi: Majorka
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