Turyści wchodzą do morza i przeżywają szok. Woda na Majorce ma ponad 33 stopnie

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Ponad 33 stopnie Celsjusza – tak gorącej wody wokół Majorki nie odnotowano jeszcze nigdy w historii. Choć na wyspę wciąż docierają miliony turystów, kąpiel w morzu przestała dawać jakąkolwiek ulgę od upału. Narastający problem uderza nie tylko w urlopowiczów, ale i w cały ekosystem.

Zamiast ulgi – gorąca kąpiel. Rekordowe temperatury na Majorce

Majorka od zawsze była jednym z najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych w Europie. Jednak tegoroczne lato przyniosło turystom niecodzienne doświadczenia – temperatura wody w Morzu Śródziemnym przekroczyła 30 stopni Celsjusza. Na popularnych plażach, takich jak Can Pastilla, Cala Major czy Sol de Mallorca, zarówno turyści, jak i mieszkańcy nie kryją rozczarowania. Jak relacjonują kąpiący się: „Morze jest tak niewiarygodnie ciepłe”. Wielu próbowało znaleźć chłodniejsze miejsca, wypływając dalej od brzegu, jednak bez skutku – woda pozostawała równie gorąca.

W czwartek hiszpańska państwowa służba meteorologiczna Aemet poinformowała o nowym rekordzie – przy boi pomiarowej przed Majorką woda osiągnęła aż 33,02 stopnia Celsjusza.

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Nie tylko meduzy. Nowe zagrożenia w rozgrzanym ekosystemie

Tak wysokie temperatury mają poważny wpływ na morski ekosystem. Eksperci alarmują, że coraz częściej dochodzi do incydentów z gryzącymi rybami. W ostatni weekend na dwóch plażach na południowym zachodzie wyspy kilka osób zostało zaatakowanych przez ryby, które ugryzły je w nogi.

Biolodzy tłumaczą, że ciepła woda pobudza metabolizm zwierząt i zwiększa ich zapotrzebowanie na pokarm, co prowadzi do częstszych kontaktów z ludźmi.

Niepokojące są również doniesienia o pojawianiu się inwazyjnych gatunków, takich jak ryba ognica pstra, która stanowi zagrożenie dla rodzimych gatunków i może zaburzyć równowagę ekologiczną.

Wzrost temperatur sprzyja także pojawianiu się niebezpiecznych meduz albo portugalskich żeglarzy, których dotknięcie powoduje silny ból.

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Rekordy ciepła nie odstraszają urlopowiczów. Tłumy na Balearach

Pomimo nietypowych warunków pogodowych, Majorka i Baleary wciąż przyciągają ogromne rzesze turystów. Z danych udostępnionych przez firmę doradczą PwC oraz Związek Hotelarzy FEHM wynika, że do maja 2026 roku wyspę odwiedziło już ponad 4,3 miliona zagranicznych gości, co oznacza wzrost o 3,6 procent w porównaniu do roku poprzedniego.

