Upał, a później burze z gradem. Jaką pogodę przyniosą najbliższe dni?

RMF24

Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący weekend nie przyniesie pogody wymarzonej przez urlopowiczów. Już dziś przez Polskę zaczną przechodzić burze, które mogą przynieść intensywny deszcz, a nawet grad. W kolejnych dniach również przydadzą się parasole.

Na dziś prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe są przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w południowej połowie kraju miejscami dojdzie do około 30 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 na południu. Dla większości obszaru Małopolski i Podkarpacia wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem. Obowiązują one w godz. 13-18.

W nocy znów możliwe są przelotne opady deszczu, a na południu i wschodzie także burze z gradem o średnicy ok. 2 cm.

Burze w ciągu nocy dość wolno przemieszczać się będą z południowego zachodu (znad Czech) w kierunku północno-wschodnim – zapowiada IMGW.

Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni C na północy, około 16 w centrum, do 18 na południowym wschodzie.

W piątek też popada i zagrzmi

W piątek na południu, wschodzie, w centrum oraz na krańcach północno-zachodnich mogą pojawić się duże i przelotne opady deszczu, a także burze.

Na termometrach zobaczymy od 21 stopni na wybrzeżu, około 26 w centrum, do 28 na Podkarpaciu. Wiatr ma być słaby, na wybrzeżu i na wschodzie także umiarkowany. Podczas burz porywy mogą dochodzić do 75 km/h.

IMGW planuje na piątek wydanie ostrzeżeń przed burzami, które obejmą m.in. większą część Podkarpacia i południe Małopolski, a także pas od Białegostoku po Opolszczyznę i Dolny Śląsk. W tych dwóch ostatnich regionach alerty mają mieć drugi stopień.

W weekend przydadzą się parasole

Sobota i niedziela mają być już znacząco chłodniejsze i deszczowe.

Na termometrach zobaczymy od ok. 19 na zachodzie do ok. 25 stopni na południowym wschodzie Polski.