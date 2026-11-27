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Zima nie odpuszcza. Najbliższe dni przyniosą opady śniegu, szczególnie na południu Polski. Nocami temperatura może spadać nawet do -12 st. C - prognozuje IMGW. Od soboty pogoda zacznie się uspokajać, ale na prawdziwe ocieplenie trzeba będzie jeszcze poczekać. Kiedy zrobi się cieplej?

Opady śniegu w najbliższych dniach. Najtrudniej na południu

W piątek i sobotę na południu kraju dominować będzie pochmurna aura z opadami śniegu. W piątek pokrywa śnieżna może zwiększyć się miejscami o około 5 centymetrów. Słabe opady możliwe są również w głębi kraju, a nad morzem pojawi się deszcz ze śniegiem.

W rejonach Karpat niewykluczone są opady marznące i gołoledź. Na południu mogą występować zawieje i zamiecie śnieżne, a w Sudetach porywy wiatru osiągną do 65 km/h.

Temperatura maksymalna w piątek wyniesie od -2 do 2 stopni, a na Podhalu około -4 st. C.

Weekend przyniesie więcej słońca, ale mróz pozostanie

Od soboty nad Polską zacznie dominować wyż znad wschodniej Europy. Opady śniegu będą stopniowo zanikać, a na większym obszarze kraju pojawią się rozpogodzenia.

W sobotę śnieg będzie jeszcze padać na południu, jednak opady zaczną słabnąć. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 do 4 st. C.

Niedziela zapowiada się znacznie bardziej słonecznie. Najchłodniej będzie na południowym wschodzie, gdzie temperatura spadnie do -6 st. C. Na północnym zachodzie termometry pokażą około 0 st. C, a na wybrzeżu do 2 st. C.

Nocami trzeba przygotować się na silniejszy mróz. W rejonach podgórskich temperatura może spaść do około -12 st. C.

Początek tygodnia pod znakiem mrozu i słońca

W poniedziałek i wtorek pogoda będzie przeważnie słoneczna, choć miejscami na południu pojawi się więcej chmur. W ciągu dnia temperatura w większości kraju będzie oscylować wokół 0 st. C.

Na południowym wschodzie będzie chłodniej. W poniedziałek temperatura maksymalna wyniesie tam około -5 st. C, a w nocy w rejonach podgórskich Karpat możliwe są spadki nawet do -14 st. C.

We wtorek termometry pokażą od -4 st. C na południowym wschodzie do około 2 st. C na zachodzie i wybrzeżu. Nocą na południu temperatura może obniżyć się do około -10 st. C.

W środę czeka nas dużo słońca. Temperatura maksymalna wyniesie przeważnie od -1 do 2 st. C, choć miejscami na południu będzie około -5 st. C. W nocy w tej części kraju możliwy jest mróz do -12 st. C.

Kiedy zrobi się ciepło?

Na wyraźniejszą zmianę pogody trzeba poczekać do przyszłego czwartku 3 grudnia. Zgodnie z prognozą IMGW ocieplenie zacznie postępować od zachodu Polski.

Na zachodzie kraju temperatura może wzrosnąć do 4 st. C, a na wybrzeżu nawet do 5 st. C. W centrum będzie około 0 st. C, natomiast na południowym wschodzie nadal możliwe będą wartości ujemne.

Ociepleniu towarzyszyć będzie wzrost zachmurzenia. Na zachodzie pojawią się opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz deszczu, który miejscami może być marznący i powodować gołoledź.

Choć początek grudnia przyniesie pierwsze oznaki ocieplenia, nie oznacza to jeszcze końca zimowej aury. W wielu regionach Polski mróz utrzyma się także w ciągu dnia, a nocami nadal możliwe będą silne spadki temperatury.