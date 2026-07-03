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Nadchodzące miesiące mogą przynieść gwałtowne zmiany pogodowe na całym świecie. Według najnowszych prognoz Światowej Organizacji Meteorologicznej, zjawisko El Nino szybko się nasila i już wkrótce może osiągnąć jeden z najwyższych poziomów intensywności, zwiększając ryzyko ekstremalnych upałów, susz i powodzi w wielu regionach globu.

Zjawisko El Nino, które cyklicznie pojawia się na Oceanie Spokojnym, w tym roku rozwija się wyjątkowo dynamicznie. Eksperci ostrzegają, że od lipca do września jego intensywność może osiągnąć trzeci stopień w czterostopniowej skali, co oznacza znaczne zagrożenie dla wielu krajów. Modele prognostyczne są zgodne – nadchodzące miesiące będą wyjątkowo trudne pod względem warunków pogodowych.

Ekstremalne zjawiska pogodowe

Według Światowej Organizacji Meteorologicznej, symptomy El Nino są już widoczne na Pacyfiku. Zjawisko to może prowadzić do gwałtownych fal upałów, długotrwałych susz, ale także intensywnych opadów i powodzi. Szczególnie zagrożone są regiony Ameryki Południowej, gdzie władze Peru już ogłosiły stan wyjątkowy w 40 procentach gmin z powodu ryzyka ulewnych deszczy.

Amerykańska Krajowa Agencja ds. Oceanów i Atmosfery (NOAA) przewiduje, że apogeum zjawiska przypadnie na koniec roku. Największy wpływ El Nino na globalne temperatury i pogodę spodziewany jest w roku następującym po jego wystąpieniu. Ostatnie tak silne zjawisko odnotowano w latach 2023–2024.

Czym jest El Nino i jak wpływa na światowy klimat?

El Nino to naturalne zjawisko klimatyczne, które pojawia się co kilka lat i trwa do roku. Polega na wzroście temperatury wód w środkowej i wschodniej części Oceanu Spokojnego wzdłuż równika. Powoduje to zmiany w rozkładzie wiatrów, ciśnienia i opadów na całym świecie. Skutki El Nino są odczuwalne globalnie – w jednych regionach pojawiają się susze, w innych ulewne deszcze i powodzie.