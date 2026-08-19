Alerty IMGW dla wielu regionów. Nadciągają upały i gwałtowne burze

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem oraz burzami. Alerty dotyczą przede wszystkim południowego wschodu kraju, a w nocy ze środy na czwartek także pasa regionów od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę. W części kraju możliwe są intensywne opady i bardzo silny wiatr.

Ostrzeżenia I stopnia przed upałem obowiązują w większości województw małopolskiego i podkarpackiego oraz na południu województwa świętokrzyskiego.

Temperatura maksymalna w tych regionach może sięgać około 30 stopni Celsjusza. Alerty będą obowiązywać do godziny 18 w czwartek.

Uwaga na burze

IMGW ostrzega również przed burzami, które mają pojawić się w nocy ze środy na czwartek. Alert II stopnia wydano dla przeważającej części województwa dolnośląskiego, południowych części województw lubuskiego i wielkopolskiego, a także dla powiatu namysłowskiego w województwie opolskim.

Prognozowane są burze z opadami deszczu od 35 do 55 mm. Wiatr w porywach może osiągać od 85 do 115 km/h.

Ostrzeżenia drugiego stopnia będą ważne od godziny 23 w środę do godziny 8 w czwartek.

Alerty I stopnia także dla centrum i wschodu

Ostrzeżenia I stopnia przed burzami objęły większość województwa łódzkiego, południową część Mazowsza i północ województwa lubelskiego. Alerty dotyczą też północnych krańców województw opolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

W tych miejscach podczas burz może spaść do 35 mm deszczu, a porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 85 km/h. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać najwcześniej o godzinie 2 w czwartek i wygasną najpóźniej o godzinie 11.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Alert II stopnia informuje o przewidywanym wystąpieniu takich zjawisk.