W piątek wieczorem poznaliśmy wstępne wyniki sekcji zwłok zamordowanej 10-letniej Kristiny z Mrowin na Dolnym Śląsku: wskazują one, że przyczyną śmierci dziewczynki były liczne rany kłute klatki piersiowej i szyi. Ujawniono też ślady, które świadczą o tym, że zbrodnia miała podłoże seksualne. W Krakowie policjanci zatrzymali sprawców brutalnego napadu w autobusie komunikacji miejskiej. Większość zatrzymanych jest związana ze środowiskiem pseudokibiców Wisły. Do Polski przyjechał abp Charles Scicluna - metropolita Malty i drugi sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, zajmujący się kwestią pedofilii w Kościele katolickim. "Jestem tu, by rozmawiać" - zadeklarował na konferencji prasowej w Wałbrzychu. Za granicą trwa spór ws. ataku na tankowce w Zatoce Omańskiej: prezydent USA Donald Trump twierdzi, że stoi za nim Iran. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje piątku!

Liczne rany kłute, podłoże seksualne. Są wyniki sekcji zwłok 10-letniej Kristiny z Mrowin

Sekcja zwłok 10-letniej Kristiny z dolnośląskich Mrowin wykazała, że przyczyną śmierci dziewczynki były liczne rany kłute klatki piersiowej i szyi. Zbrodnia miała podłoże seksualne - takie informacje przekazała właśnie prokuratura.

Pseudokibice zatrzymani za atak w krakowskim autobusie

Atak w krakowskim autobusie. Film opublikowany przez policję Policja

Krakowscy policjanci zatrzymali sprawców brutalnego ataku w autobusie komunikacji miejskiej - dowiedzieli się reporterzy RMF FM. 7 dorosłych sprawców usłyszało zarzuty, a materiały ws. 6 osób skierowano do sądu dla nieletnich. Jak podaje policja, większość zatrzymanych jest związana ze środowiskiem pseudokibiców Wisły Kraków.

Zabójstwo na strzelnicy. Nie żyje instruktorka

Tragedia na strzelnicy w miejscowości Nietoperek niedaleko Międzyrzecza w Lubuskiem: 23-letni mężczyzna śmiertelnie postrzelił tam instruktorkę.

Sprawca - jak ustalili reporterzy RMF FM - uciekł z miejsca tragedii, ale został schwytany przez męża ofiary, jeszcze przed przyjazdem policji.

"Na miejscu pracują prokuratorzy i policjanci. Sprawa jest prowadzona pod kątem zabójstwa i usiłowania zabójstwa" - informował po południu rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim Roman Witkowski.

Jak ujawnił: "Sprawca prawdopodobnie usiłował również oddać strzał w kierunku męża ofiary".

Matka nie zatrzymała się do policyjnej kontroli. 2-latek zmarł po dachowaniu

Tragiczny wypadek koło Torunia. Nie żyje 2-letnie dziecko, które wiozła w samochodzie 25-letnia matka.

Kobietę do rutynowej kontroli próbowała zatrzymać policja. Uwagę funkcjonariuszy zwróciło jej dziwne zachowanie - włączała i wyłączała światła mijania, jechała od prawej do lewej strony jezdni. 25-latka nie zatrzymała się i przyspieszyła. Po kilkunastu kilometrach na łuku drogi jej auto wypadło z drogi i dachowało.



Wykładowca Wojskowej Akademii Technicznej zawieszony po śmierci studenta

Wykładowca wychowania fizycznego zgodnie z procedurą pozostaje do dyspozycji prokuratury do czasu wyjaśnienia sprawy i nie prowadzi zajęć" - powiedziała rzeczniczka Wojskowej Akademii Technicznej Ewa Jankiewicz. W tym tygodniu zmarł jeden ze studentów uczelni. We wtorek na Wojskowej Akademii Technicznej podczas egzaminu z wychowania fizycznego zasłabło trzech podchorążych. Trafili do szpitala. W środę jeden z nich zmarł.



Rzeczniczka uczelni podkreśla, że wykładowca, który prowadził zajęcia, ma ponad 30-letni staż pracy.

Autosan na minusie. W tym roku zakład ma już kilka milionów złotych długu

Strata prawie 33 milionów złotych - takim bilansem zakończyła zeszły rok państwowa spółka Autosan. Jak tłumaczy Witold Słowik - prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej - w której skład wchodzi sanocka fabryka, to w głównej mierze efekt zawierania kontraktów poniżej kosztów produkcji autobusów. W tej sprawie trwa śledztwo.



Abp Scicluna w Polsce: "Jestem tu, by rozmawiać". Film Sekielskich zrobił na nim ogromne wrażenie

Nie zamierza doprowadzić do powtórki sytuacji z Chile, gdzie w związku ze skandalem pedofilskim w Kościele do dymisji podał się cały episkopat.

"Jestem tu, by rozmawiać" - zadeklarował abp Charles Scicluna, metropolita Malty i drugi sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, zajmujący się kwestią pedofilii w Kościele katolickim. Pytany, czy do Polski - gdzie dyskusja o problemie pedofilii w Kościele rozgorzała ostatnio ze zdwojoną siłą - skierował go "ze specjalną misją" papież Franciszek, abp Scicluna zaprzeczył. "Nie znam planów papieża co do Polski" - stwierdził.

Zdradził, że obejrzał głośny film braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" - i że zrobił on na nim ogromne wrażenie: smutne i przygnębiające.

Odnosząc się do wytycznych Konferencji Episkopatu Polski ws. ochrony dzieci i młodzieży, abp Scicluna ocenił, że "jest to bardzo dobry dokument i jako taki może być traktowany jako dobry wzorzec także dla innych konferencji episkopatów", ale równocześnie zastrzegł, że "sam dokument to za mało": "Trzeba od papieru, od dokumentu przejść do czynów, do wdrażania tego, co jest tam zapisane".

Hierarcha podkreślił również, że "sprawa ochrony dzieci w Kościele ma naczelne znaczenie, absolutnie podstawowe". "Możemy zaniechać wszelkich innych planów, wszystkiego tego, co jest na tzw. agendzie - natomiast na naczelnym miejscu musi pozostać ochrona dzieci" - zaznaczył abp Scicluna.

Donald Trump: To Iran dokonał ataku na tankowce w Zatoce Omańskiej

Prezydent USA twierdzi, że to Iran stoi za atakami na tankowce w Zatoce Omańskiej. Donald Trump ostrzegł też władze Iranu przed zamknięciem ważnej dla transportu ropy naftowej cieśniny Ormuz. Jednocześnie zaznaczył, że chce powrotu Teheranu do rozmów. W rozmowie telefonicznej z telewizją Fox News amerykański prezydent powiedział, że Stany Zjednoczone "zdemaskowały" Iran.





