Tragiczny wypadek koło Torunia. Nie żyje 2-letnie dziecko, które wiozła w samochodzie 25-letnia matka.

W czwartek późnym wieczorem między Steklinem a Osówką niedaleko Torunia volkswagen, którym jechała 25-letnia kobieta wypadł z drogi i dachował.

W samochodzie w fotelikach było 2 małych chłopców - 2-latek i 3-latek. Młodszy był reanimowany jeszcze na miejscu zdarzenia, ale zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Od kobiety wyczuwalna była wyraźna woń alkoholu, nie można jej było jednak przebadać - powiedział RMF FM Wojciech Chrostowski z toruńskiej policji. Od 25-latki pobrano krew do badań.

Jak ustalił reporter RMF FM, zanim doszło do wypadku, kobietę do rutynowej kontroli próbowała zatrzymać policja. 25-latka nie zatrzymała się i miała przyspieszyć. Na łuku drogi jej auto dachowało, a później wpadło do rowu.