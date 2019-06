Sekcja zwłok 10-letniej Kristiny z dolnośląskich Mrowin wykazała, że przyczyną śmierci dziewczynki były liczne rany kłute klatki piersiowej i szyi. Zbrodnia miała podłoże seksualne - poinformował w piątek wieczorem Prokurator Rejonowy w Świdnicy Marek Rusin. Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem o podłożu seksualnym - w takim kierunku prowadzone jest śledztwo w sprawie.

Niewielka miejscowość na Dolnym Śląsku - Mrowiny / Mateusz Czmiel / RMF FM

Wszystkie czynności operacyjne, które trwają od wczoraj, zmierzają do wykrycia sprawy - poinformował w piątek wieczorem Prokurator Rejonowy w Świdnicy Marek Rusin . Sekcja zwłok 10-letniej Kristiny została wykonana w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu. Trwała 12 godzin. Jak przekazała prokuratura, ze wstępnych wyników wiemy, że przyczyną zgonu były liczne rany kłute klatki piersiowej i szyi. Ujawniono też ślady, które świadczą o tym, że zbrodnia była na tle seksualnym. Prokurator dodał, że nie może mówić o szczegółach ustaleń sekcji, gdyż może to zaszkodzić prowadzonemu śledztwu. Podkreślił, że autopsja była prowadzona bardzo skrupulatnie. Biegli zebrali i zabezpieczyli wiele śladów - powiedział. Zapewnił, że chcą ustalić najszybciej ustalić kto jest sprawcą zabójstwa.

Ciało 10-letniej Kristiny zostało odnalezione wieczorem w czwartek. Dziewczynka tego samego dnia była poszukiwana od południa. Wyszła ze szkoły i nie wróciła do domu, który oddalony jest o niespełna kilometr. W poszukiwania były zaangażowane służby i okoliczni mieszkańcy.

Częściowo roznegliżowane zwłoki odnalazł przypadkowy przechodzień.



Miejsce, gdzie znaleziono ciało, jest pilnowane przez policję. W lesie wciąż pracują technicy. W okolicach Imbramowic ustawiono blokady dróg. Do grupy funkcjonariuszy, których zadaniem jest schwytanie jest schwytanie zabójcy 10-letniej Kristiny dołączyli policjanci z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.



Śledczy przesłuchują wszystkie osoby, które w przeszłości były skazane za przestępstwa na tle seksualnym oraz za przestępstwa na nieletnich.

Policja prosi wszystkich, którzy mają w tej sprawie jakiekolwiek informacje o kontakt. Za wskazanie organom ścigania sprawcy zbrodni została wyznaczona nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. Osoby, które wyznaczyły nagrodę nie są spokrewnione z rodziną ofiary, jednak łączą się z rodziną w bólu i cierpieniu. Osoby te pragną zostać anonimowe w mediach, a stosowne oświadczenie o zamiarze wypłaty nagrody zostanie złożone organom ścigania w najbliższym czasie- zadeklarował adw. Marcin Niewęgłowski.



Okoliczni mieszkańcy są przerażeni tym, co się wydarzyło. Mówią, że Mrowiny to mała wieś. Dzieci same chodzą tu do szkoły, same wracają, razem się bawią- usłyszał nasz reporter od jednej z mieszkanek. Burmistrz Żarowa odwołał wszystkie imprezy okolicznościowe i uroczystości, które miały odbyć się w weekend.

Kristina wraz z matką i dwojgiem młodszego rodzeństwa niedawno przeprowadziła się do Mrowin z Irlandii.

Koledzy dziewczynki mieli w szkole zajęcia z psychologiem. 10-latka była bardzo lubiana. Miała świetne wyniki w nauce, brała udział w wielu międzyszkolnych konkursach.

Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Policjanci proszą o kontakt wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje w sprawie śmierci 10-latki. Apelują o zgłaszanie się kierowców, którzy w autach mają zamontowane kamerki, a wczoraj jechali na trasie Imbramowice - Pożarzysko, Pożarzysko - Siedlimowice, Imbramowice - Domanice i Mrowiny - Pożarzysko. Gmina apeluje do właścicieli prywatnych monitoringów o zgłaszanie się do ratusza.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje w tej sprawie proszone są o kontakt z policją pod nr tel. 71 340-36-50, 71 782 41 08, 693-933-640, 605-535-833, 886-690-991 lub pod numer 112.