W strefie zdemilitaryzowanej między Koreą Północną i Południową Donald Trump spotkał się z Kim Dzong Unem. Republikanin jest pierwszym urzędującym prezydentem USA, który przekroczył granicę północnej części półwyspu koreańskiego. Ponadto Robert Biedroń, lider partii Wiosna poinformował, że władze jego ugrupowania upoważniły go do rozmów z Koalicją Europejską o wspólnym starcie w wyborach parlamentarnych. Co jeszcze działo się w ten weekend? Przeczytajcie nasze podsumowanie!

