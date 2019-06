San swoje źródła ma na samym południowo - wschodnim krańcu Polski, tak zwanym cypelku, przy granicy polsko – ukraińskiej. Jest szóstą co do wielkości polską rzeką i jednym z głównych dopływów Wisły, do której wpływa w okolicach Sandomierza. San przepływa przez wiele malowniczych obszarów, na jej trasie można spotkać miedzy innymi Jezioro Solińskie. To także rzeka, która zachęca do aktywnego wypoczynku.

San /Jacek Skóra /RMF24

