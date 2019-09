Europejski Urzędu do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych potwierdził, że prowadzi dochodzenie w sprawie rozliczeń polskiego kandydata na komisarza Janusza Wojciechowskiego - to jedna z informacji dnia. W poniedziałek dowiedzieliśmy się też o zakończeniu wieloletniego śledztwa ws. oskórowania i brutalnego zabójstwa studentki z Krakowa. Poznaliśmy też wyniki sekcji zwłok grotołazów, którzy zginęli w Jaskini Wielkiej Śnieżnej. Był to też dzień, w którym odbyła się pierwsza z cyklu przedwyborcza debata "Po prostu Polska", organizowana przez RMF FM, "Dziennik Gazetę Prawną" i Interię.pl. Politycy największych ugrupowań zmierzyli się z pytaniami o edukację. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji dnia.

Poniedziałek obfitował w ciekawe informacje /Marcin Gadomski/ Jacek Bednarczyk/RMF FM /PAP/EPA