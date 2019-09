10 nowoczesnych komputerów, pomoce naukowe i wygodne meble - to tylko niektóre z nowości, jakie dzięki naszemu charytatywnemu projektowi Lepsze Jutro z RMF FM pojawiły się w szkole podstawowej w Janczowej niedaleko Nowego Sącza. Dzisiaj w ramach wielkiego finału tegorocznej edycji naszej akcji otworzyliśmy tam supernowoczesną pracownię matematyczno-informatyczną! Na miejscu reporter RMF FM Michał Dobrołowicz usłyszał, że "w tym roku Święty Mikołaj przyszedł do nas już we wrześniu"...

