W niedzielę prezydent USA, Donald Trump głosił, że nie żyje przywódca Państwa Islamskiego - Abu Bakr al-Bagdadi. Według słów Donalda Trumpa - wysadził się w trakcie operacji amerykańskich sił specjalnych, detonując kamizelkę z materiałami wybuchowymi. W Wielkiej Brytanii trwa śledztwo ws. 39 ciał odnalezionych w ciężarówce. Policja sprawdza pojawiające się przypuszczenia, że ciężarówka była jedną z trzech jadących w konwoju. W poniedziałek przez sądem aresztowym stanie 25-letni Mo Robinson – kierowca ciężarówki, któremu postawiono m.in. 39 zarzutów nieumyślnego spowodowania zabójstwa i zarzut handlu ludźmi. Kilkaset tysięcy osób wzięło udział w sobotnich manifestacjach w Hiszpanii. Demonstracji było kilkanaście. Zebrali się zarówno zwolennicy i przeciwnicy odłączenia się Katalonii od Hiszpanii. Zebraliśmy dla Was najważniejsze wydarzenia weekendu!

Nie żyje przywódca IS. "Zginął jak pies i tchórz"

Lider dżihadystycznego Państwa Islamskiego (IS) Abu Bakr al-Bagdadi został zabity w operacji sił USA w północno-zachodniej Syrii - ogłosił prezydent Stanów Zjednoczonych. Bagdadi - według słów Donalda Trumpa - wysadził się w trakcie operacji amerykańskich sił specjalnych, detonując kamizelkę z materiałami wybuchowymi.



W niedzielę szef Pentagonu komentował operację, w której zginął Abu Bakr al-Bagdadi. Próbowaliśmy wezwać go, by się poddał. Odmówił. Zszedł w podziemia i w trakcie, gdy chcieliśmy go stamtąd wyciągnąć, zdetonował kamizelkę wybuchową i, jak sądzimy, zabił się - relacjonował w telewizji CNN szczegóły akcji. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ>>>

13-miesięczne dziecko z obrażeniami ciała i okolic intymnych. Zatrzymano wujka dziewczynki

13-miesięczna dziewczynka trafiła do białostockiego szpitala z obrażeniami głowy, kończyn, a nawet okolic intymnych. W sprawie policja zatrzymała wujka dziewczynki.



Artur Zawisza przyłapany za kierownicą bez prawa jazdy. "Upolował mnie asystent europoseł KO"

"Przepraszam i do końca życia będę przepraszał" - pisze Artur Zawisza na portalu społecznościowym. Polityk w piątek rano potrącił rowerzystkę. Jechał samochodem, mimo że kilka lat temu stracił prawo jazdy. Wieczorem tego samego dnia były poseł został zatrzymany za kierownicą ponownie, a jego auto drugi raz tego dnia zostało odholowane na parking.



Policja będzie wyjaśniać przyczynę potężnego pożaru w Bytomiu

Policja będzie wyjaśniać przyczynę pożaru składowiska tekstyliów i tworzyw sztucznych na terenie jednego z zakładów w Bytomiu. Akcja strażaków trwała tam także w niedzielę.



Nowy trop ws. ciężarówki z ciałami 39 imigrantów. Mogła jechać w konwoju

Brytyjska policja sprawdza pojawiające się przypuszczenia, że ciężarówka z 39 nielegalnymi imigrantami - których ciała znaleziono w zeszłym tygodniu - była jedną z trzech jadących w konwoju. Ciężarówkę ze zwłokami imigrantów w naczepie - pochodzących prawdopodobnie z Wietnamu, a nie z Chin jak wcześniej podawano - znaleziono w nocy z wtorku na środę w parku przemysłowym w południowo-wschodniej Anglii. Nie wiadomo, gdzie są dwie pozostałe.

Jutro przez sądem aresztowym stanie 25-letni Mo Robinson, któremu postawiono m.in. 39 zarzutów nieumyślnego spowodowania zabójstwa i zarzut handlu ludźmi. Jak informuje policja z Essex, troje zatrzymanych w sprawie, zostało wypuszczonych z aresztu za kaucją.

Kilkanaście demonstracji w Hiszpanii. "Od secesji nie ma odwrotu"

Kilkaset tysięcy osób wzięło udział w sobotnich manifestacjach w Hiszpanii. Demonstracji było kilkanaście. Zebrali się zarówno zwolennicy i przeciwnicy odłączenia się Katalonii od Hiszpanii. Największa demonstracja zwolenników jedności kraju odbyła się w Madrycie, a separatystów - w Barcelonie.



Gala 100-lecia PKOI. Po siedmiu latach Anita Włodarczyk dostała "zaległy" medal z Londynu

Za nami Gala 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Podczas imprezy Anita Włodarczyk odebrała "zaległy" złoty medal z igrzysk w Londynie. "Tę ceremonię, ze względu na inne okoliczności, będę długo pamiętała" - zapewniła.