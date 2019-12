Brexit prawie przesądzony - Partia Konserwatywna zdecydowanie wygrała wybory do brytyjskiej Izby Gmin. Dzięki większości ugrupowanie Borisa Johnsona będzie mogło przeprowadzić brexit w zaplanowanym wcześniej terminie, czyli 31 stycznia 2020 roku. W kraju trwa spór wokół nowelizacji ustaw sądowych, którą zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość. Prezydent Andrzej Duda popiera zmiany w prawie - takie są nieoficjalne doniesienia z Pałacu Prezydenckiego. Z kolei większość środowisk sędziowskich krytykuje zmiany nazywając je "zamachem na wolność obywateli". Co jeszcze wydarzyło się w piątek? Przeczytajcie nasze podsumowanie najważniejszych wydarzeń.

Najważniejsze wydarzenia piątku / pap/epa/RMF FM / PAP/EPA

Triumf Borysa Johnsona i Partii Konserwatywnej

Partia Konserwatywna premiera Borisa Johnsona zdecydowanie wygrała czwartkowe przedterminowe wybory do brytyjskiej Izby Gmin i będzie miała w niej bezwzględną większość, co pozwoli na dokończenie brexitu zgodnie z ustalonym terminem.

Andrzej Duda popiera nowelizacje ustaw, które mają dyscyplinować sędziów

Prezydent Andrzej Duda popiera projekt zmian w sądownictwie, który wczoraj w Sejmie złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Według nowych ustaw, za kwestionowanie statusu innych sędziów będzie groziła najsurowsza kara traktowana jako wykroczenie przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Zdaniem opozycji to "wojna totalna", zdaniem samych sędziów to "kneblowanie ich wolności".

"Zamach na wolność obywateli", "Metoda uciszania sędziów". Komentarze ws. planów PiS

Projekt Prawa i Sprawiedliwości dyscyplinujący sędziów idealnie wpisuje się w logikę dekretu o wprowadzeniu stanu wojennego - w tak mocnych słowach sędzia Sądu Najwyższego Krzysztof Rączka ocenia nowelizację ustawy o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Profesor nawiązuje do przypadającej dziś 38. rocznicy wybuchu stanu wojennego. "Jest to projekt ustawy kagańcowej, mającej na celu zastraszenie sędziów" - uważa sędzia Krzysztof Rączka. Z kolei rzecznik SN Michał Laskowski podkreśla, że proponowane zmiany oznaczają koniec rzeczywistego trójpodziału władzy. Sąd Najwyższy już na początku przyszłego tygodnia przedstawi oficjalną opinię do projektu ustawy - dowiedział się reporter RMF FM Patryk Michalski.

Polska uzyskała zwolnienie z zasady zastosowania neutralności klimatycznej w 2050 roku

Przywódcy unijni porozumieli się na szczycie w Brukseli ws. osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku. Polska nie była w stanie zadeklarować woli wdrożenia tego celu. Nasz kraj uzyskał zwolnienie z zasady stosowania polityki neutralności klimatycznej już w roku 2050, zgodnie ze swoimi celami - mówił premier Mateusz Morawiecki po zakończeniu pierwszego dnia szczytu UE w Brukseli. Temat ma powrócić na szczycie szefów państw i rządów UE w czerwcu 2020 r.

POLECAMY TAKŻE BLOG KATARZYNY SZYMAŃSKIEJ-BORGINON: Szczyt UE: Nie ma stałego wyłączenia Polski z celu neutralności klimatycznej w 2050 r. Warszawa ma czas do czerwca

Były prezydent Olsztyna uniewinniony. Czesława Małkowskiego oskarżano o gwałt

Były prezydent Olsztyna Czesław Jerzy Małkowski został prawomocnie uniewinniony od zarzutu zgwałcenia ciężarnej urzędniczki - zdecydował Sąd Okręgowy w Olsztynie, który rozpoznawał apelację od uniewinnienia Małkowskiego w sądzie rejonowym.



Joanna Mucha: Grzegorz Schetyna osłabia naszego kandydata na prezydenta. Tych kilku procent może nam zabraknąć do zwycięstwa

"Jestem zdecydowanie krytycznie nastawiona do Grzegorza Schetyny, więc na pewno na Grzegorza Schetynę nie zagłosuję. Zobaczymy, kto będzie kandydował - i wtedy będę podejmowała decyzję" - tak o wyborach nowego szefa Platformy Obywatelskiej mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Joanna Mucha. Dopytywana, czy zamierza w tych wyborach wystartować, odparła: "Nie będę potwierdzała, nie będę zaprzeczała. (...) To jest jeszcze jeden dzień, tylko jeden dzień cierpliwości - i wtedy wszystko się wyjaśni".

Odnosząc się natomiast do przyszłorocznych wyborów prezydenckich, stwierdziła, że jej zdaniem "Grzegorz Schetyna dzisiaj osłabia naszego kandydata".

"To może być decydujące. W II turze w starciu z prawdopodobnie Andrzejem Dudą tych kilku procent może nam do zwycięstwa zabraknąć" - oceniła.

Posłanka PO skomentowała również przygotowany przez PiS projekt zmian w ustawach sądowych: zmian, które mają dyscyplinować sędziów.

"To jest ustawa, która mówi sędziom: ‘albo jesteś nam posłuszny, albo przestajesz być sędzią’. (...) To jest ustawa, która sprawia, że nie ma wymiaru sprawiedliwości" - oceniła.

Całą rozmowę Marcina Zaborskiego z Joanną Muchą - do przeczytania, obejrzenia i posłuchania - znajdziecie TUTAJ! >>>>







Komendant Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zwolnił ze służby wykładowcę, który doniósł na niego do prokuratury

Komendant Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zwolnił ze służby ze skutkiem natychmiastowym jednego z wykładowców, który doniósł na niego do prokuratury - dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o badaną już przez śledczych sprawę habilitacji komendanta, w której miał on wykorzystać wyniki prac swoich podwładnych.



Sąd: Jan Śpiewak winnym zniesławienia córki Zbigniewa Ćwiąkalskiego

Działacz miejski i były samorządowiec Jan Śpiewak winnym zniesławienia Bogumiły Górnikowskiej, córki byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego - to prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. W ten sposób utrzymano w mocy wyrok sadu rejonowego, który w styczniu nakazał Śpiewakowi zapłatę 5 tys. zł i 10 tys. zł nawiązki na rzecz Górnikowskiej.

Psycholog o zabójczyni dzieci w Ciecierzynie: Zabiegała o akceptację konkubenta i jego rodziców

"Aleksandra J. nie wykazywała tendencji do łamania norm społecznych. Zbrodni dopuściła się ze strachu przed reakcją (na kolejne ciąże) konkubenta i jego rodziców" - tak o oskarżonej o zabójstwo czworga własnych dzieci wypowiedziała się biegła psycholog.



"Choinki pod choinkę" od RMF FM: Pachnące drzewka rozdaliśmy wrocławianom!

We Wrocławiu zatrzymał się w piątek trzynastego choinkowy konwój RMF FM: w drugim dniu tegorocznej odsłony naszej przedświątecznej akcji "Choinki pod choinkę" tysiąc zielonych, pachnących świerków rozdaliśmy właśnie mieszkańcom stolicy Dolnego Śląska! Choć umówiliśmy się z Wami na pl. Solnym na godzinę 11:00, to pierwsi fani choinek od RMF FM ustawili się tam w kolejce już po 05:00 rano!