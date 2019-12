Komendant Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zwolnił ze służby ze skutkiem natychmiastowym jednego z wykładowców, który doniósł na niego do prokuratury - dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o badaną już przez śledczych sprawę habilitacji komendanta, w której miał on wykorzystać wyniki prac swoich podwładnych.

Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Krakowa / Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie /

Komendant tłumaczy - mówiąc w skrócie - że zwolnił wykładowcę, bo miał takie prawo. Argumentował, że wyrzucenie pracownika dydaktycznego odbyło się w oparciu o przepisy umożliwiające zwolnienie ze służby funkcjonariusza, który osiągnął 30 lat wysługi emerytalnej. W samej decyzji chodziło "o konieczność zapewnienia właściwego poziomu dyscypliny oraz prawidłowego funkcjonowania jednostki zhierarchizowanej jaką jest Wyższa Szkoła Policji".

Odpowiedź od uczelni, jaką otrzymał Krzysztof Zasada / Krzysztof Zasada / RMF FM





Sam zwolniony natomiast twierdzi, że to represja i pozbycie się niewygodnego współpracownika, który skutecznie zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu nieprawidłowości. Wykładowca zwrócił też uwagę na niespotykany tryb odwołania - zostało mu wręczone podczas zajęć ze studentami, których musiał wyprosić z sali.

W październiku tego roku po emisji reportażu "Superwizjera" TVN o komendancie-rektorze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że Wyższej Szkole Policji w Szczytnie wszczęta została kontrola. Według ustaleń dziennikarzy byli i obecni wykładowcy uczelni zarzucali Markowi Fałdowskiemu plagiat pracy habilitacyjnej, przekroczenie uprawnień i mobbing.

Komendantowi-rektorowi miało zależeć na szybkiej habilitacji. By przyspieszyć proces policjant - według jednego z pracowników uczelni - miał złożyć części wykładowców propozycję, by uczeni wpisali go do swoich publikacji. Ci, którzy na nią przystali, mieli otrzymać wyższe premie, nagrody, szybciej awansować.





Jak usłyszał reporter RMF FM Krzysztof Zasada w komendzie głównej - od wyników kontroli MSWiA zależą dalsze decyzje. Niewykluczone, że chodzi także o losy komendanta.