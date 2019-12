Miniony weekend obfitował w emocje – zarówno te sportowe, jak i polityczne. W sobotę poznaliśmy dwa nowe nazwiska kandydatów do wyborów prezydenckich w 2020 roku. Są to Małgorzata Kidawa-Błońska – wyłoniona w prawyborach w PO oraz Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL. Zjednoczenie na Lewicy - SLD i Wiosna podjęły decyzję o konsolidacji. „Zdradzę wam, że to będzie Nowa Lewica, bo tak się będzie nazywała nasza nowa formacja” - mówił Robert Biedroń, lider Wiosny. Za nami kolejny weekend konkursów Pucharu Świata, który po trzech latach powrócił do niemieckiego Klingenthal. Tam w sobotę polscy skoczkowie wywalczyli pierwsze miejsce w „drużynówce”. W niedzielnym, indywidualnym konkursie, zamykali pierwszą dziesiątkę. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najważniejszych wydarzeń weekendu.

