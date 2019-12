Pierwsza wigilia Jana Kościuszki odbyła się w Krakowie w 1996 roku. Rozdano wówczas 5 tys. posiłków. Dziś na Rynku Głównym po raz 23. odbyła się wigilia dla bezdomnych i potrzebujących - według organizatorów największa w Polsce pod gołym niebem. Po jednej stronie stołu są ci, którzy potrzebują pomocy i na nią liczą, po drugiej ci, którzy mogą i chcą ją dać. Charytatywne przedsięwzięcie zakończyło się około 16.00. W wigilijnym menu znalazły się tradycyjne potrawy m.in. bigos, zupa grzybowa z łazankami, pierogi i smażony karp. Wydano w sumie 50 tys. porcji.



Po raz 23. na Rynku Głównym w Krakowie odbyła się wigilia dla bezdomnych i potrzebujących. Przy płycie Rynku Głównego od strony Wieży Ratuszowej od rana wypakowywane były świąteczne paczki, przewiezione na miejsce kilkoma ciężarówkami. W paczkach znalazły się słodycze i żywność długoterminowa. Obok ustawiono polowe kuchnie. Na Rynku słychać było świąteczne kolędy, w powietrzu unosił się zapach wigilijnych potraw.

Podgrzewamy zupy, pierogi i bigos, pogoda nam dopisuje, słońce świeci, szykuje się wyjątkowa wigilia w tym roku - mówił reporterowi RMF FM Michał Kościuszko, jeden z organizatorów wigilii. Kucharze przygotowali ok. 500 litrów zupy grzybowej z łazankami i tonę bigosu. W wigilijnym menu są także pierogi i smażony karp.

Nie dzielimy ludzi na gorszych i lepszych. Z jednej strony stołu są ci, którzy biorą, bo muszą wziąć, z drugiej strony ludzie, którzy dają - podkreślał pomysłodawca wigilii, krakowski restaurator Jan Kościuszko, prywatnie ojciec Michała.

Jan Kościuszko, organizator wigilii Józef Polewka /RMF FM

Tych, którzy przyszli na wigilię, przywitał prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. To jest pokazanie tego, jaką jesteśmy wspólnotą. To jest wspólnota ludzi, którzy potrzebują i ludzi, którzy pomagają, to się rzadko zdarza" - powiedział.

Bardzo to ładnie jest zorganizowane - chwalił pan Wacław. Jego kolega, pan Jacek mówił, że choć ma rodzinę, to nie ma z nią najlepszych relacji i "święta nie cieszą go nigdy", a tym razem dodatkowo został okradziony. Nie mam nic - mówił. Jak zgodnie podkreślali, Wigilia na Rynku to miejsce, gdzie można się spotkać i porozmawiać w miłej atmosferze. O potrzebie integracji osób samotnych mówił też ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski Józef Polewka /RMF FM

Czwarty raz przy okazji wigilii na Rynku Głównym stanął szpital polowy. Lekarze, pielęgniarki i wolontariusze z Centrum Dobroczynności im. prof. Teresy Adamek-Guzik, Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, Klubu Absolwentów Collegium Medicum UJ i z Fundacji Przystań Medyczna przeprowadzały w nim bezpłatne badania. Można było uzyskać m.in. konsultację internistyczną, stomatologiczną, kardiologiczną, ortopedyczną i dermatologiczną oraz zmianę opatrunków.

Dr. Dorota Sobczak ze szpitala polowego na wigilii dla ubogich Józef Polewka /RMF FM

Pierwsze osoby przyszły do nas po godzinie 9. Teraz jesteśmy już w pełnym ferworze pracy. Oprócz tego, że pacjenci dowiedzą się paru rzeczy, że przeprowadzimy badania przesiewowe, przede wszystkim będziemy ich dotykać, rozmawiać, spotykać się, spędzać z nimi czas, co jest równie ważne, jak nasze działania medyczne - mówił lekarz chorób wewnętrznych i kardiolog Bartłomiej Guzik.

Podobnie jak w zeszłym roku wigilii Jana Kościuszki towarzyszyła akcja charytatywna "Podaruj ciepło - akcja rękawiczka", zorganizowana przez licealistów z V LO, do której przyłączyli się uczniowie z kilku innych szkół. Dzięki zbiórce prowadzonej przez uczniów potrzebujący dostali rękawiczki, czapki i szaliki. Uczestnicy wigilii na Rynku otrzymali też paczki żywnościowe.

Charytatywne przedsięwzięcie, które - jak mówią organizatorzy - jest największą w Polsce wigilią pod gołym niebem, spotkajmy się ponownie za rok!