Zakończono poszukiwania 10-letniego Ibrahima, który w niedzielę wieczorem został zabrany przez ojca sprzed bloku w Gdyni, w którym mieszkał z matką. Przed sądem w Sopocie ruszył proces Jarosława Bieniuka. Były piłkarz i celebryta, wdowiec po Annie Przybylskiej, oskarżony jest o udzielenie środków odurzających dwóm osobom. Europoseł Adam Bielan będzie rzecznikiem sztabu wyborczego Andrzeja Dudy - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Patryk Michalski. Stosunki między władzami w Warszawie i Kremlem są obecnie lepsze niż w chwili zakończenia II wojny światowej, bowiem teraz "na terytorium Polski nie ma radzieckich wojsk" - tak ambasada RP w Moskwie odpowiedziała na głośny wywiad rosyjskiego ambasadora w Warszawie Siergieja Andriejewa. Oto nasze podsumowanie najważniejszych i najciekawszych wydarzeń dnia!

Child Alert odwołany. Zakończono poszukiwania 10-letniego Ibrahima

Zakończono poszukiwania 10-letniego Ibrahima, który w niedzielę wieczorem został zabrany przez ojca sprzed bloku w Gdyni, w którym mieszkał z matką. Podczas poszukiwań polscy śledczy uruchomili system Child Alert.

Jak poinformował Mariusz Ciarka z KGP, belgijska policja ustaliła miejsce pobytu 10-letniego Ibrahima. Dziecko jest całe i zdrowe. Ciarka dodał, że dla służb "sprawa jest zakończona".

Dziecko pozostaje pod opieką ojca w Belgii. Kolejne czynności może podejmować sąd. Matka chłopca w nocy dojechała do Antwerpii.

Rozpoczął się proces Jarosława Bieniuka

Jarosław Bieniuk / Adam Warżawa / PAP





Przed sądem w Sopocie ruszył proces Jarosława Bieniuka. Były piłkarz i celebryta, wdowiec po Annie Przybylskiej, oskarżony jest o udzielenie środków odurzających dwóm osobom. To pokłosie oskarżenia byłego sportowca o przestępstwo seksualne przez jedną z kobiet, w kwietniu 2019 roku. Kobieta twierdziła, że została odurzona narkotykami i zgwałcona, ustalenia prokuratury wykluczyły jednak taką wersję wydarzeń



Wybory 2020. Nieoficjalnie: Adam Bielan rzecznikiem sztabu Andrzeja Dudy

Europoseł Adam Bielan będzie rzecznikiem sztabu wyborczego Andrzeja Dudy - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Patryk Michalski.



Czy do mediów publicznych trafią 2 mld złotych?

"Nie ma zastrzeżeń prawnych, żeby wypłacić 2 miliardy złotych rekompensaty dla mediów publicznych" - powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM Patrykiem Michalskim prezydencki minister Andrzej Dera. Opozycja domaga się zawetowania ustawy i przekazania tych środków na onkologię.

Atak prorosyjskich separatystów w Donbasie

Co najmniej jeden ukraiński żołnierz zginął, kilku zostało rannych w ataku prorosyjskich bojowników w Donbasie na wschodzie Ukrainy. Sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że atak został odparty. "To próba zerwania procesu pokojowego" - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski.

Romaszewska-Guzy: Polska delegacja powinna pojawić się 10 kwietnia w Smoleńsku i Katyniu

"Uważam, że polska delegacja tam pojawić się może (10 kwietnia w Smoleńsku i Katyniu - przyp. RMF) - i może nawet powinna - nie dlatego, żeby się spotkać z Władimirem Putinem, z jakimś tam premierem, którego nazwiska nikt nie pamięta - tylko po prostu po to, żeby w Katyniu, w miejscu męczeństwa polskich oficerów, a także w miejscu katastrofy polskiego samolotu 10 lat temu, oddać hołd tym, którzy zginęli" - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dyrektor TV Biełsat Agnieszka Romaszewska-Guzy. Jak zaznaczyła: "Myślę, że prawa do tego powinniśmy się domagać od Federacji Rosyjskiej. (...) Powinno być jasne dyplomatyczne wystąpienie w tej sprawie - tak, by oczekiwać jakiejś jasnej wypowiedzi".

Pytana o słowa ambasadora Rosji w Polsce, który stwierdził w wywiadzie, że relacje polsko-rosyjskie są w tej chwili najgorsze od momentu zakończenia II wojny światowej, Romaszewska-Guzy stwierdziła: "Nie wiem, czy najgorsze, ale faktycznie obecnie dobre nie są".

Jak ponadto oceniła: "Myślę, że w tej chwili Federacja Rosyjska ma cel w pogarszaniu tych stosunków, demonstrowaniu również, jak bardzo są złe".

Obecnie "na terytorium Polski nie ma radzieckich wojsk". Polscy dyplomaci odpowiadają na głośny wywiad ambasadora Rosji

Stosunki między władzami w Warszawie i Kremlem są obecnie lepsze niż w chwili zakończenia II wojny światowej, bowiem teraz "na terytorium Polski nie ma radzieckich wojsk" - tak ambasada RP w Moskwie odpowiedziała na głośny wywiad rosyjskiego ambasadora w Warszawie Siergieja Andriejewa.

To on w rozmowie z rosyjskim portalem RBK ocenił m.in., że relacje Polski i Rosji są w tej chwili najgorsze od 1945 roku.