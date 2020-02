"Nie ma zastrzeżeń prawnych, żeby wypłacić 2 miliardy złotych rekompensaty dla mediów publicznych" - powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM Patrykiem Michalskim prezydencki minister Andrzej Dera. Opozycja domaga się zawetowania ustawy i przekazania tych środków na onkologię.

Andrzej Dera / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Andrzej Dera stwierdził, że wiązanie wsparcia dla mediów narodowych z sytuacją w onkologii jest niedopuszczalne. Tego na pewno prezydent nie łączy - mówił prezydencki minister. Pan prezydent musi patrzeć pod kątem prawa, czy dana ustawa narusza ład i porządek czy nie narusza. Jeżeli chcemy, żeby telewizja publiczna spełniała misję społeczną to musi dostać rekompensatę - tłumaczył w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.



Z informacji reportera RMF FM Patryka Michalskiego wynika, że obecnie prezydent Duda skłania się do podpisania tej ustawy. To po jej przegłosowaniu w Sejmie posłanka Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości pokazała środkowy palec w stronę opozycji. Tłumaczyła później, że nie był to wulgarny gest.



Jest uruchomiony cały wielki przemysł nienawiści, hejtu, który spadł na mnie, na PiS, mnóstwo trolli, mnóstwo wpisów. Widać, że cała machina propagandowa PO została uruchomiona - mówiła Joanna Lichocka. Oni zmanipulowali tę sytuację, ja nie wykonałam żadnego obraźliwego gestu, nie miałam też takich intencji, natomiast tutaj, bazując na stopklatkach - nie na filmie tylko na zatrzymanych ujęciach - wprowadza się opinię publiczna w błąd - dodała.



Według Lichockiej, "każdy powód, każdy najdrobniejszy gest może być wykorzystany przez przemysł pogardy, przemysł manipulacji, który wdraża PO". Chciałam bardzo przeprosić tych wszystkich, którzy poczuli się urażeni. Oni zostali wprowadzeni w błąd - oświadczyła parlamentarzystka.



Kontrowersje wokół gestu posłanki J. Lichockiej w Sejmie TVN24/x-news





Rzecznik prezydenta: To jest zwykłe chamstwo

Również rzecznik prezydenta Dudy Błażej Spychalski nie zgadza się na wiązanie wsparcia dla mediów narodowych z sytuacją w onkologii. Słowa, które padają w ostatnim czasie są - chcę użyć rzeczywiście mocnego słowa - po prostu haniebne. One nigdy nie powinny padać. Takie przeciwstawianie dwóch rzeczy, z jednej strony rekompensaty (dla TVP i PR - przyp. red.), która jest efektem decyzji podjętych przez PO i PSL, z kwestiami związanymi z chorymi na raka, z leczeniem onkologicznym, nie powinno mieć miejsca; to jest zwykłe chamstwo - powiedział w TVP Info.



Spychalski przekonywał, że nakłady na służbę zdrowia wzrastają w ostatnich latach. Wiem, że potrzeby są wielkie. Ale jeżeli na początku 2015 r. przeznaczono 71 mld zł na służbę zdrowia a dzisiaj przeznaczamy na służbę zdrowia ponad 104 mld zł; jeżeli z inicjatywy prezydenta udało się w końca uchwalić Narodową Strategię Onkologiczna, dokument, który mówi o tym jak będziemy walczyli z rakiem przez następne 10 lat (...), to widać, że jest czynione bardzo dużo - podkreślał rzecznik prezydenta.