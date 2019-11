W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie zostali zaprezentowani kandydaci do nowej Rady Ministrów. Premierem w dalszym ciągu będzie Mateusz Morawiecki. W rządzie pojawi się kilka nowych twarzy, będą też nowe resorty.

22:20

Robert Winnicki - jeden z liderów Konfederacji - bardzo krytycznie ocenił prezentację składu nowego rządu przez premiera Mateusza Morawieckiego. Przedstawiona przez premiera Morawieckiego wizja brzmi jak połączenie stagnacji, nie zawsze dobrej kontynuacji oraz pewnego chaosu i braku pomysłu - zauważył. Dodał, że w wystąpieniu premiera zabrakło "szerszej wizji reformy systemowej państwa".



Po czterech latach umacniania władzy, Prawo i Sprawiedliwość weszło w etap obrony zdobytych pozycji, nie tylko jako formacja polityczna - także poszczególni aktorzy wewnątrz PiS, okopują się na swoich pozycjach - analizował Winnicki. Obóz władzy taką bardzo fragmentaryczną rekonstrukcją rządu wysyła sygnał, że wchodzi w okres stagnacji będącej przedsionkiem do oddawania władzy. PiS pokazał, że jest na etapie trudnej, niewygodnej stagnacji, marazmu, co będzie prowadziło do jego uwiądu decyzyjnego - podkreślił.

22:17

To jest tak naprawdę stary rząd, bo poszczególne resorty obejmują ministrowie, których znamy raczej ze słabości niż jakichś atutów - tak prezentację składu nowego rządu skomentował wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Po ponad trzech tygodniach od wyborów góra urodziła mysz - dodał.

Jeśli wygrywa się wybory i przez kilka tygodni pracuje się nad składem nowego rządu, to można się spodziewać jakieś nowej jakości, a okazuje się, że dalej będzie dryf - podkreślił Siemoniak.





21:46

"Wydzielenie z MSZ resortu europejskiego jest niefortunne. Osłabia to MSZ. Może prowadzić do bałaganu kompetencyjnego i rywalizacji w Europie. Czy dla resortu europejskiego stworzy się odrębne placówki dyplomatyczne w państwach UE? Który resort będzie nas reprezentował w Europie?" pyta na Twitterze były szef MSZ Witold Waszczykowski.

"Tylko część spraw europejskich negocjowana i decydowana jest w instytucjach europejskich. Większość spraw decyduje się w stolicach państw członkowskich. Ten proces nadzoruje MSZ. Kto to teraz będzie robił? Europejska dyplomacja Szymańskiego?" -pyta.

"Który resort będzie bronił Polski przed procedurą art 7, przed atakami o brak praworządności? Czy to będzie nowy resort europejski, który w ramach MSZ nie był w stanie obronić nas przed atakami Timmermansa? Wiele pytań i wątpliwości wynika z tego podziału" - zwraca uwagę dyplomata.

21:35

Pojawiają się pierwsze negatywne opinie o podziale kompetencji ds. spraw zagranicznych. Krytycznie na ten temat wypowiada się były szef MSZ Witold Waszczykowski.



21:01

20:51

20:47

20:39

20:33

20:12

Ministrem ds. funduszy unijnych ma zostać Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Tak na Twitterze donosi Jerzy Kwieciński.



20:10

20:06

W nowym rządzie powstaną też nowe resorty: ministrem klimatu zostanie Michał Kurtyka, szefem resortu ds. zasobów naturalnych Michał Woś, a Jacek Sasin pokieruje Ministerstwem Nadzoru Właścicielskiego.

20:05

Nowymi twarzami w rządzie są: Tadeusz Kościński (finanse), Marlena Maląg (rodzina, praca i polityka społeczna).

20:04

Podsumowując: z rządem żegnają się Jerzy Kwieciński (finanse, inwestycje, rozwój), Bożena Borys-Szopa (rodzina, praca, polityka społeczna), Krzysztof Tchórzewski (energia) i Henryk Kowalczyk (środowisko).

20:03

Cały czas nie znamy nowego ministra sportu, który ma zastąpić odchodzącego Witolda Bańkę.



20:02

Marek Zagórski pozostaje ministrem cyfryzacji.



20:01

Ministrem Sprawiedliwości w dalszym ciągu będzie Zbigniew Ziobro.



20:00

Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pozostaje Michał Dworczyk.



19:59

Dariusz Piontkowski w dalszym ciągu będzie stał na czele MEN.



19:58

Nową minister rodziny, pracy i polityki społecznej będzie Marlena Maląg.



19:57

Jacek Sasin zostanie szefem nowego resortu - Ministerstwo Nadzoru Właścicielskiego. Będzie miał kontrolę nad spółkami Skarbu Państwa.



19:56

Jan Krzysztof Ardanowski pozostaje ministrem rolnictwa.

19:55

Szefem resortu ds. klimatu zostaje Michał Kurtyka. Z pracą w rządzie żegna się dotychczasowy minister środowiska Henryk Kowalczyk.



19:54

W wyniku podziału Ministerstwa Środowiska, szefem nowego resortu zasobów naturalnych zostaje Michał Woś.

19:53

W miejsce odchodzącego z rządu Jerzego Kwiecińskiego, ministrem finansów będzie Tadeusz Kościński.



19:52

Marek Gróbarczyk dalej będzie ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.



19:51

Jadwiga Emilewicz zostaje ministrem rozwoju. Otrzymuje też dział budownictwo i turystyka. Do tej pory była ministrem przedsiębiorczości i technologii.



19:50

Szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych pozostaje Jacek Czaputowicz, ale traci kontrolę nad sprawami europejskimi, którymi zajmie się w KPRM-ie Konrad Szymański.



19:49

Mariusz Błaszczak pozostaje ministrem obrony narodowej, a Mariusz Kamiński szefem MSWiA.



19:48

Andrzej Adamczyk zostaje w dalszym ciągu ministrem infrastruktury.



19:47

Ministrem nauki i szkolnictwa wyższego oraz wicepremierem będzie Jarosław Gowin.



19:46

Ministrem kultury i dziedzictwa narodowego będzie Piotr Gliński, który też zostanie wicepremierem.



19:46

Jestem przekonany, że będzie to bardzo sprawna, dobra drużyna, która będzie współpracowała ze sobą dla realizacji celów - mówi premier.



19:45

19:43

Chcemy kontynuować wszystkie nasze zapowiedzi, programy. W duchu wiarygodności będziemy realizowali to, co zapowiedzieliśmy - mówi Mateusz Morawiecki.



19:42

Rząd jest rządem kontynuacji - mówi Jarosław Kaczyński. Chcemy dokonać postępu i odeprzeć potencjalne niebezpieczeństwa - kontynuuje Kaczyński.



19:40

Konferencję rozpoczął Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki.



19:27

Cały czas nie rozpoczęła się konferencja prasowa w siedzibie PiS.



19:16

W siedzibie PiS-u na Nowogrodzkiej cały czas nie rozpoczęła się konferencja prasowa, na której mają zostać zaprezentowani członkowie nowego rządu. Niektórzy politycy partii rządzącej już opuścili budynek.



19:00

Po trzech godzinach zakończyło się spotkanie Komitetu Politycznego PiS. Już wkrótce poznamy kandydatów na członków nowej Rady Ministrów.



18:45

Jak donosi nasz reporter Patryk Michalski, który jest na Nowogrodzkiej, konferencję prezentującą nowy rząd ma poprowadzić sam Mateusz Morawiecki.



18:37

Wszystko wskazuje na to, że w rządzie przywrócone zostanie ministerstwo skupiające nadzór na spółkami Skarbu Państwa.

Resort Skarbu Państwa istniał od 1996 do 2016 roku: został zlikwidowany w czasach rządu Beaty Szydło, a nadzór nad państwowymi spółkami został wówczas rozdzielony pomiędzy różne ministerstwa.

18:25

Rzecznik rządu pytany, czy zmiany w Radzie Ministrów "to rewolucja czy korekty", Müller powiedział, że "będą to korekty w szerszym zakresie". Na pewno to nie jest rewolucja, natomiast kilka istotnych dla funkcjonowania rządu zmian zajdzie, w tym m.in. w zakresie funkcjonowania kancelarii premiera - dodał.



18:18

Piotr Müller, rzecznik Rady Ministrów w rozmowie z dziennikarzami wskazał, że w nowym rządzie będzie kilku nowych ministrów, będą również zmiany o charakterze strukturalnym. Mogę powiedzieć, że w ramach zmian rządu oczywiście będzie zmienionych kilku ministrów. Będzie kilku nowych ministrów, ale również będą zmiany o charakterze strukturalnym, czyli niektóre ministerstwa przejmują kompetencje innych ministerstw. Zmienią się nazwy niektórych resortów. W związku z tym kilka zmian o charakterze strukturalnym zajdzie w rządzie - mówił rzecznik rządu.



18:10

W spotkaniu poza szefem rządu uczestniczy m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, wiceprezesi partii: Antoni Macierewicz i Adam Lipiński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, były marszałek Sejmu Marek Kuchciński.